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جوارديولا تسبب في فشل انتقال سانيه إلى بايرن ميونخ

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الجناح الألماني كان قريباً من الفريق البافاري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ كان قريباً في الماضي من ضم ليروي سانيه، جناح مانشستر سيتي، لولا تدخل مدربه الحالي بيب جوارديولا.

وكان سانيه انتقل في صيف 2016 إلى مانشستر سيتي قادماً من شالكه مقابل 50 مليون يورو رغم ربطه بانتقال وشيك لصفوف بايرن وقتها.

وذكرت "بيلد" أن بايرن كان يملك اتفاقاً مع الجناح الشاب وناديه مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 34 مليون يورو وتركه عاماً للتطور قبل الانضمام للبافاري.

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وأفصحت الصحيفة أن اللاعب تلقى اتصالاً هاتفياً من جوارديولا شخصياً أقنعه فيه بالتخلي عن اتفاقه مع بايرن والتحول مباشرة نحو سيتي.

ويتألق سانيه مع سيتي منذ وصوله لصفوفه قبل موسمين، إذ سجل حتى الآن 22 هدفاً في 77 مباراة مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سانيه تألق بشكل لافت مساء الخميس الماضي بتسجيله هدف الانتصار على ليفربول في قمة البريميرليج والانتصار بنتيجة 2-1.

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