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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا بعد إسقاط ليفربول: نحتاج أجويرو في مثل هذه المباريات

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Getty Images
إشادة كبيرة يتلقاها أجويرو من مدربه الإسباني بعد الفوز على ليفربول بالدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بمهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، بعد الفوز على ليفربول بالدوري الإنجليزي.

سيتي ألحق الهزيمة الأولى لليفربول بالدوري هذا الموسم، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد بالجولة الحادية والعشرين من البطولة.

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الهدف الأول جاء عن طريق أجويرو، قبل أن يعادل روبرتو فيرمينو النتيجة، ويحرز ليروي ساني هدف الفوز لسيتي.

بيب قال بعد المباراة:"كانت مواجهة رائعة بين الطرفين، لعبنا بشكل جيد من الدقيقة الأولى وسعداء جداً بهذا الفوز".

وأضاف:"لا نمتلك ظهير أيسر لذلك أشكر أيمريك لابورت على مستواه المميز أمام مهاجمين ليفربول الرائعين".

وعن أجويرو:"نحتاجه في هذا النوع من المباريات، جودته في صناعة الفارق أمام الخصوم الكبار مذهلة، إنهاء الهدف الأول كان رائعاً منه".

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قوة دفاع ليفربول:"هم لا يستقبلون الكثير من الأهداف ونحن سجلنا أمامهم مرتين، وضغطنا عليهم بقوة لإنقاذ حظوظنا في اللقب التي كانت ستنتهي في حالة الخسارة".

المنافسة بعد الانتصار:"أوجه الشكر لجميع لاعبي فريقي، علينا الظهور بهذا المستوى بدوري الأبطال أيضاً، لا أتذكر دوري بهذا القوة من قبل، كل مواجهة في البريميرليج الحالي بمثابة مباراة نهائية".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد سيتي إلى 50 نقطة في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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