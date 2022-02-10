يرى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن فريقه ليس الأفضل في العالم، رغم الأداء المثالي الذي يقدمه في الدوري الإنجليزي خلال منافسات موسم 2021-22.

مانشستر سيتي واصل تحليقه المنفرد في صدارة الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على برينتفورد لحساب الجولة 24 بهدفين دون رد مساء الخميس.

وبعد المباراة، تحدث جوارديولا عن وضع فريقه الحالي، وعما إذا كان الأفضل في العالم بالفعل، حيث ادعى مدرب مانشستر سيتي أن بالميراس البرازيلي هو الأفضل حاليًا.

ماذا قال جوارديولا؟

خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة برينتفورد، سُئل جوارديولا عما إذا كان مانشستر سيتي هو الفريق الأفضل في العالم.

ورد الإسباني قائلًا: "نحن لسنا أفضل فريق في العالم، الأفضل هو تشيلسي الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، أو ريفر بليت الذي فاز في أمريكا الجنوبية على ما أعتقد".

جوارديولا يقصد هنا على الأرجح نادي بالميراس وليس ريفر بليت، حيث فاز الفريق البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس في آخر نسختين، ويستعد لخوض نهائي كأس العالم للأندية 2021 أمام تشيلسي.

ماذا قال جوارديولا عن مواجهة برينتفورد؟

وتطرق جوارديولا للحديث عن المباراة بقوله: "لقد كانت مباراة صعبة حقًا، دافعوا باستخدام الضغط العالي وفرضوا رقابة رجل لرجل، وحين كسرنا هذا الضغط كانوا يدافعون من الخلف وبشكل متقارب، لم يكن هناك مساحات".

وأضاف: "كان علينا الصبر وألا نرتكب أخطاء، وبفضل التحركات الجيدة من المدافعين لكسر الخطوط، وتصرف رحيم في الحصول على ركلة جزاء، ذلك جعل الشوط الثاني أفضل بكثير".

واختتم جوارديولا: "لقد كان فوزًا رائعًا، وكنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة".

ما هو موقف مانشستر سيتي في الدوري الإنجيلزي؟

بعد مرور 24 جولة من منافسات موسم 2021-22 في الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 60 نقطة.

ويبتعد مانشستر سيتي عن ليفربول، صاحب المركز الثاني، بفارق 12 نقطة، لكن "الريدز" لعب مباراتين أقل.

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