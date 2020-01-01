جوارديولا بإحباط شديد: يومًا ما سنكسر العقدة ونصل لنصف نهائي الأبطال

لن اختلق الأعذار..

رفض بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لوم لاعبيه في الخروج من دوري أبطال أوروبا، وعبّر عن أمانيه في كسر عقدة ربع النهائي في يوم من الأيام.

سيتي تلقى هزيمة غير متوقعة من ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف جعلته يودع الأبطال من ربع النهائي للعام الثالث على التوالي بعدما خرج من ليفربول ثم توتنهام آخر نسختين.

إمريك لابورت ارتكب خطأ فادحًا تسبب في الهدف الثاني لليون، ثم كان بمقدور كتيبة الفيلسوف الإسباني أن تعدل النتيجة عندما مُررت الكرة إلى ستيرلينج والمرمى مفتوح على مصرعيه لكنه فاجأ العالم وسددها في المدرجات بصورة غريبة، لترتد بثالث أهداف النادي الفرنسي.

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جوارديولا في تصريحات بعد المباراة قال "لا أريد التحدث عن هذه الأمور، سيبدو وكأنني أشكو أو اختلق الأعذار".

كما أضاف "في كرة ستيرلينج عليك أن تتعادل وتلعب وقتًا إضافيًا، ولكن بعد ذلك استقبلنا الهدف الثالث وانتهى الأمر، صنعنا فرصًا وسددنا على المرمى أكثر منهم".

وتابع "في أول 20 أو 25 دقيقة كافحنا لإيجاد المساحات من أجل الهجوم، في الشوط الثاني ظهرنا بصورة جيدة، كان لديّ شعور بأننا أفضل لكن عليك أن تكون مثاليًا لتنجح في مثل هذه المسابقات".

وأردف "نشعر بخيبة أمل، نذهب الآن في عطلة ثم يتعين علينا أن نُعيد رفع اللاعبين معنويًا وبدنيًا عند العودة إلى النادي مرة أخرى".

وأتم "علينا أن نكسر حاجز نصف النهائي، الفريق على مدار السنوات القليلة الماضية استحق ذلك، ربما في يوم من الأيام سنكسر هذه العقدة".

الجدير بالذكر أن بالخروج الأوروبي يكون سيتي قد أنهى موسمه بتحقيق لقب وحيد وهو كأس كاراباو إلى جانب احتلاله المرتبة الثانية على صعيد الدولي والخروج من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد آرسنال، ليكون الموسم الثاني الأسوأ في مسيرة جوارديولا بعد موسمه الأول في ملعب الاتحاد.