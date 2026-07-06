يرى فالنتين دريسن أن بيب جوارديولا مرشح أنسب بكثير لمنصب مدرب المنتخب الهولندي مقارنة بأرني سلوت. ويشير التقييم الذي نُشر في مجلة «كيك-أوف» إلى أن المدرب الذي لا ينتمي حالياً إلى أي نادٍ يتناسب بشكل أفضل مع فلسفة كرة القدم الهولندية.

«إذا كان بإمكانك الحصول على جوارديولا، فعليك أن تفعل ذلك دائمًا»، هكذا يرى رئيس قسم كرة القدم في صحيفة «دي تيليغراف» عندما يُطرح موضوع خليفة رونالد كومان. «لأنه يجسد تمامًا الفلسفة الهولندية لكرة القدم».

«لقد عمل لفترة طويلة كمدرب للأندية. إذا كان عليك الاختيار بين جوارديولا وسلوت، فستحصل على واجهة بارزة لمنتجك الوطني التصديري المتمثل في كرة القدم. هذا ببساطة لا يُضاهى»، حيث أبدى دريسن تفضيلًا واضحًا للمدرب الذي غادر مانشستر سيتي.

يرى دريسن أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يجب أن يتصرف بسرعة كبيرة. «إذا نظرت إلى الألمان، سترى مدى سرعة تصرفهم. إنهم يتدخلون على الفور. يقولون: هذا هو رجلنا (يورغن كلوب، المحرر) وسنسعى وراءه». لكن من هولندا لا تسمع أي شيء على الإطلاق».

«في حين أن هناك عددًا من المرشحين الممتازين»، يواصل دريسن تحليله. «الذين أصبحوا متاحين فجأة، في حين لم يكونوا متاحين على الإطلاق في يناير، لقد لعب الاتحاد الهولندي لكرة القدم بالنار حقًّا في ذلك الوقت. وقد تسير الأمور على ما يرام الآن. لكن هذا لا علاقة له بالسياسة على الإطلاق»، هكذا يمنح مراقب الشؤون المتعلقة بالمنتخب الهولندي تقييمًا غير مرضٍ لمدير كرة القدم الاحترافية نايجل دي يونج.

«لا تعرف ماذا يفعلون وراء الكواليس. ربما بعد الخروج من كأس العالم، أصبحوا يعملون 23 ساعة في اليوم على البحث عن المرشحين»، يضيف مايك فيروي في الختام.