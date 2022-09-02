جوارديولا إلى كاراجر : هالاند كان كارثة والآن سيحطم كل شيء!

قرر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الرد على إشادة جيمي كاراجر أسطورة ليفربول والناقد الرياضي الحالي بالمهاجم النرويجي إرلينج هالاند.
النجم الشاب خطف الأنظار مع سيتي هذا الموسم، بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات، كان آخرهم هاتريك ضد نوتنجهام فورست، رغم تعرضه لبعض حملات التشكيك في الماضي كان من أهمها كاراجر الذي قال إنه لن يغير الكثير في الفريق بعد توقيعه بشكل رسمي.
وبعد تألقه في الجولات الأولى من الدوري قال كاراجر إن هالاند لديه الفرصة ليصبح اللاعب الأفضل في تاريخ المسابقة على الإطلاق.
جوارديولا خرج في المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا، غدًا، السبت، بالجولة السادسة بالدوري الإنجليزي للكشف عن موقفه من هذه الإشادات والتناقضات حول هالاند.
وقال جوارديولا خلال حديثه:"أنا معجب بالطريقة التي يتنبأ بها الناس بما يحدث في المستقبل وفي الـ10 أشهر القادمة، لأنني لا يمكنني القيام بالشيء نفسه".
وأضاف عن صاحب الـ22 سنة :"منذ شهر كان يصفه البعض بالكارثة والآن سيقوم بتحطيم كل شيء، للأسف أنا لست قادرًا على توقع هذه الأمور".
🗣 "One month ago was a disaster and now he's going to break absolutely everything, I am not able to anticipate what is going to happen."— Football Daily (@footballdaily) September 2, 2022
Pep Guardiola's reaction to @Carra23 saying Haaland has the potential to be the very best in the Premier League pic.twitter.com/YkyLiMpvD9
وتابع:"أنا شخص يعمل في هذه الوظيفة لسنوات ولا أعلم ما سيحدث غدًا، فتخيل ما قد يحدث في سنة أو سنتين أو ثلاثة، وبالنسبة لنا فنحن لدينا مجموعة جيدة من الأشخاص يساعدون أي لاعب وليس إرلينج فقط على التأقلم سريعًا".
يذكر أن سيتي يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ13 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الأول بعد 5 جولات
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