جوارديولا: المنافسة مع ليفربول غير منطقية ونستعد للموسم المقبل

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يستسلم في سباق لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن استسلامه في سباق الحصول على لقب الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن الحديث عن التنافس مع ليفربول في الموسم الجاري أصبح غير منطقي.

وقال جوارديولا ردًا على سؤال إذا كان من الممكن أن يلحق بليفربول: "لا من الصعب حدوث ذلك، هذا الأمر لا يبدو منطقيًا أن نفكر فيه حتى".

وأضاف: "فريق مثل ليفربول وهو يملك كل تلك الأرقام لما نفكر في إمكانية اللحاق به، نحن فقط نحضر أنفسنا من أجل اللعب بأفضل شكل ممكن وأن نكون في أقرب مكان ممكن من قمة الدوري وكذلك نحضر لبطولات خروج المغلوب والموسم المقبل بنفس الوقت".

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وأكمل: "كل مباراة نلعبها تساعدنا على التحضير للموسم المقبل والتحسن قبل نهاية الموسم الجاري، لنأمل أن نظهر بشكل أفضل به".

وأنهى تصريحاته: "لقد حاولنا في كل مباراة لعبناها لكن هناك بعض الظروف التي تقع لك، ويمكن للجماهير التفكير فيما تريد لكن تلك هي كرة القدم أحيانًا تحقق الفوز وفي بعض الأحيان الأخرى لا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة وبفارق 14 نقطة للمتصدر ليفربول ولهم مباراة مؤجلة.