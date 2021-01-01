جوارديولا : الفوز أفضل من التعادل وفرصتنا قوية في التأهل

كيفين دي بروينه تحدث كذلك عن هدف الفوز

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رأيه في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف على بوروسيا دورتموند، في إطار ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

سيتي تقدم بهدف أحرزه البلجيكي كيفين دي بروينه، قبل أن يتعرض لصدمة في الدقيقة 84 من زمن اللقاء، بهدف التعادل عن طريق ماركو رويس.

فيل فودين نجح في إنقاذ فريقه من فخ التعادل، ليتمكن من إحراز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وقال جوارديولا بعد المباراة لشبكة "بي تي سبورت":"الفوز أفضل من التعادل، سنذهب إلى هناك من أجل الفوز على ملعبهم بكل تأكيد، هم فريق قوي ولديهم جودة عالية جدًا".

وأضاف:"في الشوط الأول لم نكن أذكياء مع الكرة، التحسن حدث في الشوط الثاني، كانت لدينا فرصتين أو ثلاث فرصة للتسجيل وبعدها استقبلنا التعادل، ولكن عمومًا لدينا فرصة جيدة في مباراة العودة".

وتابع:"سنشاهد المباراة مرة أخرى، وسنقوم بتعديل بعض الأشياء لتحقيق الفوز، علينا التفكير أولًا في ليدز يونايتد قبل الذهاب إلى ألمانيا، دورتموند يعتبر من الفرق النموذجية في دوري الأبطال ولكن نحن نلعب كل مواجهة لتحقيق الفوز فقط مهما كانت قوة الخصم".

وفي سياق متصل قال كيفين دي بروينه صانع ألعاب الفريق الإنجليزي عن تمريرته التي جاء منها هدف الفوز:"أحاول دائمًا النظر إلى أعلى قبل الحصول على الكرة لالتقاط صورة لما يحدث".

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واستكمل:"الموسم بدأ في سبتمبر ولم يتوقف بعدها، خضنا سلسلة من المباريات لا تصدق والفريق استجاب بشكل جيد للتحدي هذا العام، نحن في وضع جيد وسنحاول الفوز بكل بطولة".

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام يوم 14 إبريل الجاري على ملعب دورتموند، حيث يحتاج خلالها الفريق الألماني للفوز بهدف نظيف من أجل بلوغ نصف النهائي.