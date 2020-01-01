جوارديولا: العودة لبرشلونة؟ أتمنى الاستمرار في مانشستر سيتي

جوارديولا يأبى العودة لبرشلونة، ويتحدث عن الخمسة تغييرات في الدوري الإنجليزي.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أمله في الاستمرار رفقة فريقه الحالي لأطول وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا، ورد خلالها على تقارير عودته لبرشلونة، وعلى استمرار الخمسة تغييرات في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "أنا سعيد للغاية هنا في مانشستر سيتي، وأتمنى أن أقدم مستويات جيدة هذا العام لأستمر لفترة أطول هنا".

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وأضاف عن حالات الإصابة في فريقه: "كل الإصابات تتحسن في الوقت الحالي، وجيسوس ومعه ناثان يتحسنان أيضًا والبقية سيخضعوا للفحوصات اليوم، وأجويرو لا يستطيع التدرب بعد".

وأكمل عن استمرار الخمس تغييرات: "الإصابات العضلية زادت بنسبة 47% عن الموسم الماضي بسبب غياب التحضير".

وأردف: "كل البطولات تبقي على الخمسة تغييرات في ألمانيا وإسبانيا من أجل حماية اللاعبين، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد بدايته المتعثرة لهذا الموسم.