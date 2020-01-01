جوارديولا: التذبذب عنوان الموسم والجدول لا يسمح بالتفكير كثيرًا

بيب جوارديولا سعيد ومانشستر سيتي يصحح المسار

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن المواجهة أمام نيوكاسل كانت صعبة مضيفًا أن الموسم الحالي يمثل عدم استقرار على مستوى النتائج بالنسبة للجميع.

حسم مانشستر سيتي مواجهته أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل نتائجه الإيجابية.

المباراة أقيمت في ليلة ماطرة على ملعب الاتحاد ودخلها رجال المدرب بيب جوارديولا بحثًا عن فوز يجعلهم يقتربون أكثر من مراكز المقدمة بعد انطلاقة سيئة للموسم.

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وعقب المباراة قال المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا إن المباراة كانت صعبة، بالحديث عن الظروف الجوية والمنافس الذي كان من الصعب التسجيل ضده.

وأضاف: "هذه هي الوتيرة التي نحتاجها للعب، اليوم كانت مباراة اليوم في التمركز مثالية، وللأسف لم نتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف لكنها نتيجة جيدة وثلاث نقاط أخرى"

وتابع: "لا يمكننا التفكير كثيرًا، الجدول الزمني هو مباراة كل ثلاثة أيام. اللاعبون ملتزمون ومركزون ويعملون بشكل مميز من أجل مواصلة النتائج الإيجابية"

وأردف: "نحن بعيدون عن القمة، الأسبوع الماضي كنا في المركز العاشر على مستوى الترتيب، كان الموسم صعودًا وهبوطًا، هناك نتائج غريبة للجميع، في هذا الموسم يجب أن تكون هادئًا في اللحظات الجيدة والسيئة"

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وبذلك، رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 26 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى اللحظة في الموسم الخامس للمدرب بيب جوارديولا.