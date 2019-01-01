جوارديولا عن الانتقادات: أعرف مانشستر سيتي أفضل من الإعلام

انتصار مهم للفريق على بيرنلي

رفض بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الانتقادات بحق فريقه من قبل وسائل الإعلام، كما أشاد بمهاجمه جابرييل جيسوس، وذلك بعد الانتصار على بيرنلي.

سيتي عاد مساء الثلاثاء من ميدان بيرنلي بفوز قوامه أربعة أهداف لواحد ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات البريميرليج.

جوارديولا: التفكير في فوز مانشستر سيتي بالبريميرليج جنون

وقال بيب مع "أمازون برايم": "ليس من السهل تعويض أجويرو ولكن لا نشك في جيسوس، في بعض الأحيان المهاجم لا يسجل، ولكن نحتاجه، مهمتهم التسجيل".

وأردف: "دائماً يبذل المجهود وملتزم، ولكن المهاجمون مثله ومثل أجويرو يحتاجان للأهداف، لعبنا مباراة جيدة وتحكمنا في الخصم، ولم نتقبل العديد من الفرص، صنعنا الفارق بجودتنا".

واستمر الكتالوني: "نتقبل آراء الإعلام، ولكن نعرف جودة فريقنا أفضل منكم جميعاً، ونعرف ما يحتاج الفريق الآن، فيرناندينيو مثلاً يعجبني في الدفاع لما يملك من شخصية وجودة".

وأتبع: "عندما نفوز هو قرار ممتاز، ولكن عندما نخسر ليس كذلك، بالنسبة لي سأقول نفس الكلام في الخسارة والفوز، في معظم الأحيان نلعب جيداً، لم نبدأ أي لقاء بشكل سيء".

وختم: "في بعض الأحيان تحتاج لما هو أكثر مما يقدم الخصم لتتحكم في اللقاء، رودري لاعب رائع، يجيد في الهجوم والدفاع ويتعلم ويتأقلم، ولذا نعتمد عليه دائماً بلا مشاكل".

وصعد مانشستر سيتي ثانياً في جدول الترتيب مؤقتاً، بانتظار بقية مباريات الجولة الخامسة عشر من المسابقة، والتي تشهد ديربي بين ليفربول وإيفرتون.