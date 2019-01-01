جوارديولا الأب يزف بشرى سارة لمشجعي برشلونة

هل تصدق توقعات والد بيب؟

رفض والد المدرب الكاتالوني بيب جوارديولا، استبعاد سيناريو عودة نجله لقيادة برشلونة في المستقبل، معتقدًا أنها ستكون مهمة أخرى جديدة بالنسبة للفيلسوف في "كامب نو".

ووضع بيب حجر أساس سمعته كواحد من أعظم مدربي اللعبة في الألفية الجديدة، باستغلال مواهب "لا ماسيا" النادرة عام 2008، ليقودهم للفوز بـ14 بطولة حتى انفصاله عن النادي في صيف 2012.

وحط جوارديولا الرحال إلى بلاد البوندسليجا في العام التالي، ليلتهم كل شيء مع بايرن ميونخ على مدار 3 مواسم، قبل أن يخوض التحدي الأصعب مع مانشستر سيتي بداية من عام 2016 وحتى هذه اللحظة.

ورغم وجود صفوة مدربي العالم في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن بيب نجح في وضع "السكاي بلوز" في قمة هرم الكرة الإنجليزية في آخر عامين، باحتكار جُل الجوائز الجماعية، آخرهم ثلاثية الموسم الماضي، فضلاً عن الاحتفاظ بالبريميرليج عامين متتاليين.

لكن في الآونة الأخيرة، بدأت الشكوك تحوم حول مستقبله في الجزء السماوي لمانشستر، بربط مستقبله بأندية أخرى، أبرزهم ناديه السابق بايرن ميونخ، ليخلف المدرب المؤقت هانز فليك في المرحلة القادمة، وذلك رغم ارتباطه بعقد مع النادي السماوي حتى منتصف 2021.

وأثناء تسلم فالنتي جوارديولا جائزة أفضل مدرب من قبل اتحاد كاتلونيا بالنيابة عن نجله، قال للصحفيين "نعم قد يعود، أعتقد أنه سيعود لكن كمدرب".

وأضاف "منذ أن غادر البيت، دائمًا يتخذ قراراته بمفرده، لم أقدم له النصيحة أبدًا".