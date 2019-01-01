جوارديولا: احتاجنا لتقنية الفيديو في انجلترا ونتمنى تفادي الأخطاء

تعرف على تصريحات جوارديولا عقب الفوز على وست هام في الدوري الإنجليزي

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أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، صعوبة مباراة وست هام مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تقنية الفيديو وتقليل الأخطاء.

مانشستر سيتي انتصر بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب في تصريحات عقب المباراة: "لقاء صعب خارج الديار وفي الظهيرة وطقس حار وفي الشوط الأول لم نكن في حالة جيدة ولم نسيطر على الكرة وخسرناها كثيرًا".

وتابع: "الحصول على النقاط الثلاثة كان أمر ضروريًا وبعدها خرجنا دون استقبال أي هدف والمنافس لم يخلق سوى فرصة واحدة، في رأيي كونها أول مباراة في الموسم فالنتيجة مميزةط.

صاحب الـ 48 عامًا عبّر عن فخره بتسجيل رحيم سترلينج هاتريك في المباراة مؤكدًا أنّ هذا الإنجاز ليس سهلًا للاعب في مركز الجناح، كما أشارإلى أنّ رودريجو يحتاج للمزيد من الوقت للتأقلم.

واختتم متحدثًا عن تقنية الفيديو المساعد: "علينا أن نكون أقوياء من الناحية الذهنية حينما لا تكون الفار في صالحنا، فحينما كانت النتيجة 3-0 ثم أُلغي الهدف الأمور صارت أصعب علينا لذلك يجب الهدوء. إنّه درس لنا في المستقبل".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول.