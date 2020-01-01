جوارديولا: أرتيتا يعرف مانشستر سيتي جيدًا، ولم نصل لأفضل مستوياتنا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق لفريق مانشستر سيتي يعلق على أداء فريقه في مواجهة آرسنال اليوم.

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه اليوم على نظيره آرسنال في لقاء الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا عقب اللقاء وأكد خلالها أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يعرف فريقه بشكل جيد للغاية منذ أيام عمله معه في مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا: "لقد كانت مباراة صعبة مثلما توقعنا، لذلك كان الانتصار في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لكن النقاط لم تكن كل ما فزنا به".

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وأضاف: "بعض نجوم فريقي عادوا اليوم على سبيل المثال بيرناردو سيلفا وشارك لمدة 60 دقيقة بشكل جيد في لقاء اليوم".

وأكمل: "عانينا الكثير من المشاكل ولا يزال الفريق بعيدًا للغاية عن أفضل مستوياته، لكننا نحاول أن نتحسن والجميع يعلم بالتحديد ما الذي عليه أن يقوم به".

ورد على تصريحات سول كامبل حول كيف كانت المواجهة تكتيكية بين الفريقين وقال: "أرتيتا يعرف فريقنا جيدًا بنقاط قوته وضعفه، أما أنا فلا أعرفهم بنفس الكيفية".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان الأول بالنسبة لمانشستر سيتي الذي يخرج فيه الفريق بشباك نظيفة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.