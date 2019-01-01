جوارديولا يجيب: هل ينجح أرتيتا مع أرسنال

تعرف على تصريحات جوارديولا حول المفاوضات بين أرسنال وأرتيتا

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن رأيه في إمكانية تولي تدريب مساعده مايكل أرتيتا تدريب أرسنال مؤكدًا أنّ القرار النهائي لم يُحدد بعد.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب أرتيتا من قيادة المدفعجية خلال الفترة المتبقية من الموسم ليكون خليفة أوناي إيمري.

وقال بيب في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّ أرسنال أحد أفضل الفرق في العالم خلال آخر 20 سنة ومنذ أن تولى أرسين فينجر قيادتهم نجح في الارتقاء بهم لمصاف الفرق الكبرى".

وتابع: "حينما يقرر الفريق تغيير المدرب أو شراء اللاعبين يكون الهدف هو تطوير الفريق وتحسين جودته، ولكن هل يحدث ذلك؟ ربما، لا أعرف".

المدرب الكتالوني أشاد بشخصية أرتيتا واحترافيته موضحًا أنّ إدارة فريقه تعرف بطبيعة المفاوضات مع أرسنال.

وواصل: "أعتقد أنّ أرسنال يرغب في القيام بأفضل شيء ممكن وفي بعض الأوقات يكون الموقف صعبًا. لا يمكن أن ننكر أن كل الفرق حول العالم تدير المفاوضات بشكل سري قبل الإعلان الرسمي".

وأردف حول قدرة أرتيتا على إصلاح الخلل في أرسنال بقوله: "لما لا؟ السؤال غير مريح بالنسبة لي وأعتقد أنّ مايكل هو من يعرف فأنا لست عقله فالمشاعر هي مشاعره وهو يعلم أننا سعداء بالعمل معه وأتمنى أن يكون كذلك، ولو أراد الرحيل أو البقاء فالأمر بين يديه".

واسترسل: "لقد قلتها من قبل حتى بشأن اللاعبين، الأمر يعود لهم في قرار البقاء أو الرحيل، لو استمر معنا نحن سعداء ولو رحل أتمنى له التوفيق وسوف أفوز عليه في المواجهة المقبلة. بالطبع أمزح، أتمنى التوفيق لمايكل في قراره".

وحول ليروي ساني، علّق: "أعتقد أنّه في حالة بدنية جيدة ويتعافى بصورة رائعة والخطوة المقبلة هي التدريبات الجماعية وبعدها يشارك مع الفريق الأول، ولكن لا يمكن ضمان استمراره معنا في يناير المقبل".

واختتم: "سيرجيو أجويرو قريب من العودة وشارك في التدريبات ولكن منفردًا، دافيد سيلفا ليس جاهزًا لمباراة الكأس وسوف نتابع حالته لمعرفة إن كان قادرًا على اللعب أمام ليستر سيتي".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي انتصر بثلاثية نظيفة على أرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.