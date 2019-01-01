جوارديولا يعلنها: أرتيتا حسم اتفاقه مع أرسنال

تعرف على تصريحات جوارديولا حول المفاوضات بين أرسنال وأرتيتا

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، توصل مساعده مايكل أرتيتا إلى اتفاق لتدريب أرسنال وذلك قبل الإعلان الرسمي من النادي اللندني.

التقارير الصحفية أكدت أن أرتيتا سيتابع مباراة إيفرتون من المدرجات ويتولى المسؤولية من الأسبوع المقبل.

وافتتح بيب المؤتمر الصحفي بقوله: "أرتيتا ليس هنا، إنّه في لندن ينهي الاتفاق مع أرسنال".

وتابع: "لم نفكر في بديل لأرتيتا وسوف نحافظ على الأسماء الموجودة حاليًا. لقد قرر الرحيل ولا نستطيع إيقافه وحرمانه من تحقيق حلمه بتدريب أرسنال. أتمنى له التوفيق وواثق من قدرته على تحقيق الأفضل".

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