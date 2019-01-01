جوارديولا يعلق على مسألة رحيله وأرتيتا عن مانشستر سيتي

مباراة هامة لسيتي في ضيافة أرسنال

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على التقارير التي تتحدث عن وجود شرط جزائي يسمح له بترك النادي بنهاية الموسم، وكذلك عن إمكانية تولي مساعده ميكيل أرتيتا تدريب أرسنال.

وفاز سيتي على دينامو زغرب منتصف الأسبوع لحساب دوري الأبطال، ويحل ضيفاً على أرسنال الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ جوارديولا المؤتمر قائلاً: "الأنباء حول الشرط الجزائي في عقدي ليست صحيحة، لقد تحدثت بالفعل عن الأمر، وعن النوايا التي أملكها للنادي".

وحول بيب حديثه للمباراة وأحوال فريقه: "أجويرو مصاب، لا أعرف متى سيعود للتدريبات، كذلك ستونز، شاهدنا مباريات أرسنال مع إيمري وليونبرج ونحاول فهم طريقة اللعب".

وأضاف: "ليونبرج شخص متواجد هناك منذ مدة ويفهم النادي ويعرف الأجواء، وأُتيحت الفرصة بعد رحيل إيمري، أرتيتا؟ أحياناً تكون في الخامسة والأربعين وتشعر بعدم الجاهزية، والعكس مثلاً في الخامسة والثلاثين، هو فقط يعرف".

وواصل: "سيلفا يعاني من كدمة في الساق ولكن ليست مؤلمة، سنرى إذا كان سيتدرب غداً أم لا، فودين لعب 50 مباراة في سن التاسعة عشر، وفي أحد أكبر فرق أوروبا، سعداء بما يقدم وسيقدم في المستقبل".

واستمر الكتالوني: "ربما ليس كل تلك المباريات 90 دقيقة، ولكن يستحق ذلك لأنه يتطور ويتحسن، نثق به والدليل أنه لعب في مباريات صعبة وحاسمة".

وتحدث المدير الفني عن تجديد نظيره في ليفربول يورجن كلوب لعقده: "أمر جيد للبريميرليج، أبعث بالتهنئة له وليفربول، يستحقها وسيكون تحدي كبير له".

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وعلق بيب على سوق الانتقالات وارتباط ناديه بناثانيال أكي، لاعب بورنموث: "لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى، من بدأ الموسم معنا سينهيه".

وحول قرار عدم حضور احتفال النادي بالأعياد: "عدنا متأخرين من اللقاء ويجب علينا التحضير للقاء آخر بعد أيام قليلة، لذا فضلنا البقاء في المنزل مع العائلة".

ويحتل سيتي حالياً المرتبة الثالثة في جدول الترتيب بفارق 14 نقطة عن القمة بعد مرور 16 جولة حتى الآن.