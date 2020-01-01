جوارديولا : أجويرو يعاني بعد وفاة مارادونا

المهاجم الأرجنتيني تربطه علاقة أسرية بالنجم الراحل

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن معاناة مهاجم الفريق سيرخيو أجويرو، من حالة نفسية سيئة بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كشف عن صدمة قوية لجماهير اللعبة يوم الأربعاء الماضي، بالإعلان عن وفاة مارادونا متأثرًا بسكتة قلبية.

أجويرو تربطه علاقة أسرية بالنجم الراحل، حيث سبق وأن تزوج وأنجب من ابنته جيانينا، قبل انفصالهما في 2012، ليتحدث بيب جوارديولا عن موقف لاعبه بعد الأنباء الأخيرة.

المزيد من الفرق

وأوضح جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة بيرنلي:"من الصعب الحديث عن مشاعره، المباراة ضد أولمبياكوس كانت صعبة خاصة لابنه، كان يعرف مارادونا جيدًا وهو جد ابنه، وضع محزن للعائلة بشكل عام ولكنه بخير".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وقال عن مصير أجويرو وتجديد عقده:"سوف يعطينا قراره قريبًا، هو ليس في أفضل حالاته بسبب الإصابة الطويلة، ولكن لا يوجد أي شك حول الجودة التي يمتلكها في منطقة الجزاء، كنت محظوظًا بالعمل مع العديد من اللاعبين الرائعين وهو أحدهم".

وأما عن عودة الجماهير:"الأمر يعود للحكومة والعلماء في النهاية، لو قرروا عودة الجماهير سيكون هذا جيدًا بكل تأكيد".

مشاكل فريقه في التسجيل:"الأهم هو قيامنا بصناعة الكثير من الفرص في المباريات التي لعبناها الفترة الأخيرة، أكثر بكثير من المنافسين، أن يكون لديك 20 تسديدة في دوري الأبطال فهو إنجاز، وأثق في قدرتنا على تخطي هذه الأزمة والعودة مرة أخرى لقدرتنا التهديفية الطبيعية".

عودة المصابين:"من الصعب جدًا أن يكون هناك أربعة لاعبين مصابين بالفريق، لذلك من المهم أن يكون الجميع بخير من أجل إشراك كل اللاعبين ومنحهم الفرصة من خلال المداورة".

إقرأ أيضًا .. طرد عامل جنازة من وظيفته بسبب "سيلفي" مع كفن مارادون

كلوب : العالم خذل مارادونا ورؤيته كانت مثل مقابلة البابا

يذكر أن سيتي يلعب ضد بيرنلي غدًا السبت في الدوري الإنجليزي، وهو في المركز الثالث عشر بالبطولة بـ12 نقطة، بفارق 8 نقاط عن توتنهام المتصدر.