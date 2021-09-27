جوارديولا: أتمنى مشاركة ميسي من أجل العرض!

مؤتمر جوارديولا الصحفي قبل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

كان الحديث عن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الحدث الأبرز في المؤتمر الصحفي الذي عقده الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

مانشستر سيتي يحل ضيفًا مساء الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء" معقل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واعترف جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي بأنه "قبل سنوات لم يكن يتخيل رحيل ميسي عن برشلونة"، وأنه يريد أن يراه في مباراة الثلاثاء، رغم مخاوف غيابه بداعي الإصابة.

جوارديولا تطرق أيضًا للحديث عن عدد من نجوم باريس سان جيرمان، مثل المدافع البرازيلي ماركينيوس، وكشف بيب أنه "معجب كبير به"، وأن هجوم باريس الحالي من بين الأفضل في السنوات الأخيرة على مستوى أوروبا بالكامل.

ويلعب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ضمن المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما كلوب بروج البلجيكي ولايبزيج الألماني.

ماذا قال جوارديولا عن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان؟

وافتتح جوارديولا المؤتمر الصحفي بالحديث عن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان قائلًا: "لقد كانت مفاجأة للجميع، لكن الآن استوعب الكل أن ميسي انتقل إلى باريس".

وأضاف: "قبل سنوات لم يكن بالإمكان تخيل ذلك، هذا هو الحال كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، هذه الأمور تحدث، وأنا متأكد من سعادته في باريس".

وتابع: "أعتقد أن لاعبًا مثل ميسي يتحدث عن نفسه في الملعب، لقد كنت محظوظًا جدًا للعمل معه، ما قام به في مسيرته أمر أكثر من استثنائي، وأتمنى أن يتمكن من اللعب غدًا من أجل العرض".

ماذا قال عن مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان السابقة؟

مانشستر سيتي تمكن من تخطي عقبة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال جوارديولا عن تلك المواجهة: "ما حدث الموسم الماضي أصبح تاريخًا، لقد كانوا استثنائيين في العام الماضي، والآن أضافوا ميسي، باريس منافس مخيف، ومنذ السيطرة القطرية على النادي، امتلك باريس سان جيرمان دائمًا فريقًا رائعًا".

وأضاف: "الثقة التي نتمتع بها لا علاقة لها بفوزنا عليهم العام الماضي، المهم هو أننا لعبنا مباراة رائعة ضد تشيلسي يوم السبت مما يمنحنا الثقة، لكن في نفس الوقت تعادلنا سابقًا مع ساوثهامبتون، كرة القدم تشهد العديد من التقلبات، لكننا وصلنا إلى باريس ونحن في حالة جيدة".

ماذا قال جوارديولا عن هجوم باريس؟

وتطرق جوارديولا إلى الحديث عن ثلاثي باريس سان جيرمان الهجومي، المكون من ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار.

وقال مدرب مانشستر سيتي: "بالنسبة إلى الموهبة، يمكن أن يكون هجوم باريس سان جيرمان هو أفضل ما واجهته، أكثر فريقين مخيفين لعبت أمامهما، برشلونة مع لويس إنريكي وليفربول مع كلوب، كلاهما امتلك أسلوبًا هجوميًا لا يُصدق".

وأضاف: "باريس سان جيرمان لديه الموهبة والمدرب القادر على إيصالهم إلى مثل ذلك المستوى، في كرة القدم هناك حاجة إلى الوقت، وفي كثير من الأحيان لا يحصل المدربون على ذلك، لكن الجودة موجودة".

ماذا قال جوارديولا عن باريس سان جيرمان؟

النقطة الأخيرة التي تحدث عنها جوارديولا في مؤتمره الصحفي كانت إبداء إعجابه بباقي أعضاء باريس سان جيرمان.

وقال بيب: "ماذا يمكنني أن أقول عن الفريق الذي لديهم؟ أنا معجب كبير بقدرات ماركينيوس، حكيمي وباريديس، أندير هيريرا كذلك يمر بحالة جيدة".

وقال جوارديولا في ختام تصريحاته: "علينا أن نوقفهم كفريق واحد، لا يمكن إيقاف المواهب الفردية، لكنني أفهم أنه يتعين علينا التنظيم كفريق لمحاولة القيام بذلك، وأعلم أننا سنعاني ونمر بأوقات عصيبة".

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