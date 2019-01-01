جوارديولا: أبارك لليفربول لقد جعلونا نقدم أفضل ما لدينا

مدرب مانشستر سيتي يتحدث بعد الفوز باللقب الثاني على التوالي ويشيد بمنافسه ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالمديح على ليفربول، وذلك عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019 بفارق نقطة وحيدة عن الريدز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس:" علينا أن نبارك لليفربول لقد قدموا موسمًا رائعًا، وجعلونا أن نقدم أفضل مستوى لدينا حتى الجولة الأخيرة".

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وأضاف:" من الرائع أن نحقق 98 نقطة بعدما حققنا الموسم الماضي 100 نقطة، إنه أفضل مستوى نستطيع تقديمه هذا الموسم والسبب في ذلك استمرار ليفربول في المنافسة".

وأختتم قائلًا: "لتحقيق هذا اللقب كان علينا ان نفوز في 14 مباراة متتالية وهو أمر مرهق للغاية، إنه أصعب لقب حققته في مسيرتي، المنافسة كانت مشتعلة من أول جولة وحتى الأخيرة".

يذكر أن بيب جوارديولا حقق لقب الدوري في 8 مواسم من أصل 10 خاضهم حتى الآن في مسيرته من ضمنها 3 بطولات مع برشلونة ومثلها مع بايرن ميونخ وبطولتين مع مانشستر سيتي.