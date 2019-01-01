جواد بدة ينتقد حكم الزمالك ونهضة بركان ومنع الإعادات التليفزيونية
انتقد المعلق الرياضي المغربي جواد بدة حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان التي أقيمت في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.
جاء هذا خلال تعليقه على نتيجة المباراة التي توجت الزمالك المصري بطلًا للبطولة، وأعرب من خلال تصريحاته عن انزعاجه من تجاهل بعض الإعادات التليفزيونية خلال اللقاء.
بطل اللحظات الرائعة دائمًا.🔝
حقق الثلاثية من قبل مع #الأهلي في السعودية، والآن يُتوج ببطولة الكونفدرالية مع #الزمالك .🏆 #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/DoHF5mF3nB— جول مصر (@goaleg) ٢٦ مايو ٢٠١٩
وقال بدة: "كان يجب على حكم المباراة أن يطرد محمود عبد المنعم كهربا أيضًا مع لاعب نهضة بركان، فهو من بادر بالتعدي قبل أي شيء".
وأضاف: "كان يجب عليه أيضًا أن يعود للتقنية الإعادة التليفزيونية في الكرة التي كان مشكوك في كونها ركلة جزاء لفريق بركان قبل النهاية بدقائق".
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وأكمل: "حتى مخرج اللقاء لا يعيد بعض الكرات التي تحتمل وجود أخطاء على الزمالك، في المقابل يعيد الكرات الخاصة بنهضة بركان مرارًا وتكرارًا".
جدير بالذكر أن الزمالك كان قد فاز بهدف نظيف ونجح في تحقيق البطولة بركلات الترجيح بخمسة ركلات لثلاثة.