جوائز مارس .. ثنائي النصر وضمك الأفضل

الهلال والاتفاق لهم نصيب من الجوائز

أعلن رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الفائزين بجوائز الأفضل في شهر مارس الجاري، والتي توزعت بين أربعة فرق مختلفة.

جائزة أفضل مدرب ذهبت للبرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال، بعدما قاد فريقه بهذا الشهر لاستعادة صدارة جدول الترتيب، التي خسرها عدة جولات.

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الزعيم خاض ثلاث مباريات في مارس، حقق الفوز بها جميعًا أمام الرائد (2-1)، الوحدة (4-2)، والقادسية (1-0).

أما جائزة أفضل لاعب فحصدها الجزائري فاروق شافعي؛ محترف ضمك، بعدما سجل أربعة أهداف خلال أربع مباريات، منها ثلاثة في لقاء واحد.

ضمك فاز في هذا الشهر أمام أبها بنتيجة 4-1، أحرز منها شافعي هاتريك، ورابع هدف جاء خلال التعادل أمام الاتفاق 1-1، فيما لم يسجل في الفوز أمام الأهلي 3-1، وبالهزيمة أمام الشباب 2-1.

فيما حصل الجزائري رايس مبولحي؛ محترف الاتفاق، على جائزة أفضل حارس مرمى، بعدما استقبل هدفين فقط خلال ثلاث مباريات.

مبولحي قاد فريقه للتعادل أمام النصر 1-1، وبالنتيجة نفسها تعادل أمام ضمك، فيما فاز أمام الفيصلي 1-0.

وأخيرًا أفضل لاعب صاعد حصل عليها نجم النصر عبد الإله العمري، الذي يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة مع العالمي.

العمري سجل هدفين خلال ثلاث مباريات، في مرمى الأهلي والاتفاق، إذ فاز فريقه في الأولى 2-1، وتعادل في الثانية 1-1.