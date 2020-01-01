ما هي الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2020؟

‎جول يكشف عن الجائزة المالية للأندية المتنافسة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، بما في ذلك المبلغ الذي يحصل عليه الفائز بالبطولة هذا الموسم

التأهل لدوري أبطال أوروبا على قمة إهتمامات أكبر الأندية في القارة العجوز، وذلك لسبب وجيه وهو أن المكافآت المالية مربحة للغاية.

‎الفرق تضمن الملايين بمجرد الوصول إلى مرحلة المجموعات وبعد ذلك، النتائج، وكذلك حقوق البث التلفزيونية، تحدد مقدار الجائزة المالية مع نهاية البطولة.

‎إذن، ما مقدار ما يحصل عليه كل فريق في دوري أبطال أوروبا 2019-2020؟ جول يقدم لك الإجابة.

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ما هي الجائزة المالية للفائز بدوري أبطال أوروبا؟

‎سيحصل الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 على 19 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني / 22.5 مليون دولار) مقابل هذا الإنجاز، بينما من المقرر أن يحصل الوصيف على 15 مليون يورو (13.5 مليون جنيه إسترليني / 18 مليون دولار).

‎ومع ذلك، فإن الجوائز المالية الإجمالية المخصصة للفريق الذي يفوز بدوري أبطال أوروبا ستكون أعلى بكثير من ذلك.

‎يتم توزيع جوائز دوري الأبطال على أساس الأداء بشكل أساسي، مع مكافأة الفرق على الفوز بالمباريات على طول الطريق إلى المباراة النهائية.

الترتيب الجائزة البطل 19 مليون يورو الوصيف 15 مليون يورو نصف النهائي 12 مليون يورو ربع النهائي 10.5 مليون يورو دور 16 9.5 مليون يورو الفوز في دور المجموعات 2.7 مليون يورو التعادل في دور المجموعات 900 ألف يورو التأهل لدور المجموعات 15.25 مليون يورو

يُمنح كل فريق 15.25 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 18 مليون دولار) للوصول إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وتبلغ قيمة الفوز في كل مباراة 2.7 مليون يورو (2.4 مليون جنيه إسترليني / 3.2 مليون دولار) والفريق الذي يتعادل يحصل على 900 ألف يورو (800 ألف جنيه استرليني / مليون دولار).

‎تبلغ قيمة الوصول إلى دور الستة عشر من المسابقة 9.5 مليون يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني / 11 مليون دولار) لكل نادٍ، في حين أن التقدم إلى ربع النهائي يجلب 10.5 مليون يورو (9.5 مليون جنيه إسترليني / 12.5 مليون دولار) لكل نادٍ.

‎يحصل كل فريق يصل إلى نصف النهائي على 12 مليون يورو إضافية (11 مليون جنيه استرليني / 14 مليون دولار).

‎إذا فاز فريق في كل مباراة في دوري أبطال أوروبا 2019-20 من دور المجموعات (10 مباريات، لا تشمل جولات التصفيات)، فسيحققون مبلغ مجموعه 82.45 مليون يورو (74 مليون جنيه إسترليني / 98 مليون دولار).

‎تتلقى الأندية التي تتنافس في دوري الأبطال أيضًا إيرادات على أساس البث التلفزيوني، والذي يختلف اعتمادًا على عدد الفرق المشاركة في المنافسة من اتحاد معين.

‎يتم الوصول إلى حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأموال "مجمع السوق" من خلال هذه العوامل الخمسة:

‎المبلغ النهائي الفعلي في مجمع السوق. ‎منافسات الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2019-20. ‎عدد الأندية من أي اتحاد يتنافس في دوري أبطال أوروبا 2019-20. ‎المركز النهائي لكل فريق متنافس في البطولة المحلية للموسم السابق. ‎أداء كل فريق في دوري أبطال أوروبا 2019-20.

‎كان المبلغ المقدر لـ "تجمع السوق" هو ​​292 مليون يورو (263 مليون جنيه إسترليني / 354 مليون دولار) وتعني طبيعة توزيعه أن الفريق الذي يفوز بالبطولة قد لا يكون بالضرورة هو الأكثر ربحًا.

‎لا يزال من غير الواضح كيف سيتأثر هذا الصندوق، إذا كان سيتأثر على الإطلاق بوباء فيروس كورونا، لكن الأندية ستظل تعتمد بشكل كبير على أموال الجوائز من هذه المسابقة، لا سيما بدون إيرادات التذاكر لعدم حضور الجماهير.

‎إن أموال جوائز دوري أبطال أوروبا، كما قد تتوقع، أكبر بكثير من تلك المتاحة للدوري الأوروبي، البطولة الثانية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

‎على سبيل المثال، الفوز في دور المجموعات في الدوري الأوروبي (570 ألف يورو) يساوي أقل من التعادل في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا (900 ألف يورو).

‎يحصل الفائز بالدوري الأوروبي على 8.5 مليون يورو، وهو أقل من نصف جائزة الفوز بدوري أبطال أوروبا.