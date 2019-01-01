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جوائز الكاف | هيرفي رينار أفضل مدرب في أفريقيا 2018

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Pius Utomi Ekpe/Getty Images
الفرنسي انفرد بالرقم القياسي في القارة السمراء

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

فاز المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينار، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2018، في الحفل المُنظم من الاتحاد الأفريقي "كاف"، والمُقام في العاصمة السنغالية داكار.

وتفوق على كل من السنغالي ألييو سيسيه مدرب السنغال، والتونسي مُعين الشعباني مدرب الترجي التونسي.

وقاد سيسيه ورينارد كل من المنتخبين السنغالي والمغربي، للعودة لكأس العالم، بعد غياب، حيث غاب أسود التيرانجا عن كأس العالم منذ 16 عامًا، وكذلك المغرب منذ 20 عامًا.

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في حين نجح معين الشعباني في قيادة الترجي للفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ النادي التونسي والذي يحتفل بمئويته.

وحصد رينار على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 2012 مع منتخب زامبيا، ثم 2015 مع كوت ديفوار حيث حقق لقب كأس الأمم الأفريقية حينها مع المنتخبين.

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وأصبح رينار الأكثر تتويجًا باللقب، متفوقًا على مواطنه الراحل برونو ميتسو الذي حقق الجائزة مرتين عامي 2001 و2002.

ونجح رينار في قيادة المغرب للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي من المقرر أن تقام في مصر في يونيو المقبل.

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