جوائز الكاف | هيرفي رينار أفضل مدرب في أفريقيا 2018

الفرنسي انفرد بالرقم القياسي في القارة السمراء

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فاز المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينار، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2018، في الحفل المُنظم من الاتحاد الأفريقي "كاف"، والمُقام في العاصمة السنغالية داكار.

وتفوق على كل من السنغالي ألييو سيسيه مدرب السنغال، والتونسي مُعين الشعباني مدرب الترجي التونسي.

وقاد سيسيه ورينارد كل من المنتخبين السنغالي والمغربي، للعودة لكأس العالم، بعد غياب، حيث غاب أسود التيرانجا عن كأس العالم منذ 16 عامًا، وكذلك المغرب منذ 20 عامًا.

في حين نجح معين الشعباني في قيادة الترجي للفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ النادي التونسي والذي يحتفل بمئويته.

Hervé Renard is the Men’s Coach of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/a48PISqpiy — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019

وحصد رينار على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 2012 مع منتخب زامبيا، ثم 2015 مع كوت ديفوار حيث حقق لقب كأس الأمم الأفريقية حينها مع المنتخبين.

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وأصبح رينار الأكثر تتويجًا باللقب، متفوقًا على مواطنه الراحل برونو ميتسو الذي حقق الجائزة مرتين عامي 2001 و2002.

بعد الأداء المُشرف للكرة الأفريقية في مونديال روسيا 2018 والمسيرة الرائعة للمنتخب المغربي تحت قيادته



مدرب أسود أطلس هيرفي رينارد يحصل على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2018 🦁🇲🇦 pic.twitter.com/JGzPG8IXSz — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

ونجح رينار في قيادة المغرب للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي من المقرر أن تقام في مصر في يونيو المقبل.