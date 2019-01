جوائز الكاف | هيرفي رينار أفضل مدرب في أفريقيا 2018

فاز المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينار، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2018، في الحفل المُنظم من الاتحاد الأفريقي "كاف"، والمُقام في العاصمة السنغالية داكار.

وتفوق على كل من السنغالي ألييو سيسيه مدرب السنغال، والتونسي مُعين الشعباني مدرب الترجي التونسي.

وقاد سيسيه ورينارد كل من المنتخبين السنغالي والمغربي، للعودة لكأس العالم، بعد غياب، حيث غاب أسود التيرانجا عن كأس العالم منذ 16 عامًا، وكذلك المغرب منذ 20 عامًا.

في حين نجح معين الشعباني في قيادة الترجي للفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ النادي التونسي والذي يحتفل بمئويته.

