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جوائز الكاف | أشرف حكيمي أفضل لاعب شاب لعام 2018

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المغربي يتفوق على الجميع

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

حقق المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا عام 2018، في الحفل المُنظم من الاتحاد الأفريقي "كاف"، والمُقام في العاصمة السنغالية داكار.

وتفوق على كل من، الإيفواري فرانك كيسييه، والنيجيري ويلفريد نيديدي.

وأصبح أشرف حكيمي، ثاني لاعب عربي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، بالفوز باللقب مع ريال مدريد، قبل الرحيل على سبيل الإعارة لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

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في حين يلعب كل من فرانك كيسي ونيديدي في مركز خط الوسط، فيلعب الأول في صفوف ميلان الإيطالي، والثاني في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.

ويعد حكيمي أول لاعب مغربي يحقق الجائزة، كما أصبح ثالث لاعب عربي يفوز بها بعد أحمد حسام ميدو عام 2002، ومحمد صلاح والذي حققها مرتين 2012 و2017.

 وتفوق حكيمي على محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفوز باللقب، ليصبح ثاني لاعب عربي يتوج بالجائزة بعد الجزائري رابح ماجر.

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