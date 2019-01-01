جوائز الدوري السعودي - حمد الله يحصد جائزتين ومدرب التعاون الأفضل

موسم استثنائي في السعودية، اختتم بحفل ضخم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كرّمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت، نجوم الموسم الكروي المنقضي 2018-2019 في حفل ضخم، يُقام لأول مرة في تاريخها.

الدوري أُسدل الستار عليه في 16 من مايو الجاري، بتتويج النصر بطلًا بعد تفوقه بفارق نقطة وحيدة على صاحب اللقب الموسم الماضي الهلال.

في بداية الحفل، تسلم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر، جائزة الحذاء الذهبي ، كهدافًا للموسم برصيد 35 هدفًا، كأكثر لاعب تسجيلًا في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي.

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بينما سيطر محمد كنو؛ لاعب الهلال، على جائزة أفضل لاعب محلي ، بعد منافسة مع سلطان الغنام؛ لاعب النصر، وصالح الشهري؛ لاعب الرائد، عبد العزيز البيشي؛ لاعب الاتحاد، وعبد الفتاح آدم.

وشارك كنو في 32 مباراة بالدوري وكأس الملك، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع مثلهم.

أما القفاز الذهبي فذهب إلى فاروق بن مصطفى؛ حارس مرمى الشباب، متفوقًا على الثنائي برادلي جونز من النصر، وكاسيو أنجلوس من التعاون.

الحارس التونسي شارك في 26 مباراة، استقبل خلالهم 17 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في عشر مباريات.

فيما توّج بجائزة أفضل مدرب هو بيدرو مانويل من التعاون، بعدما قاد السكري لاحتلال المركز الثالث في جدول الترتيب، ليشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

أما من توج نجمًا للموسم بجائزة أفضل لاعب فهو صاحب الحذاء الذهبي عبد الرزاق حمد الله، الذي شارك في 25 مباراة، سجل خلالهم 35 هدفًا وصنع تسعة آخرين.

وكان يتنافس مانويل مع الرباعي: روي فيتوريا مدرب النصر، بيسنيك هاسي؛ مدرب الرائد، شاموسكا؛ مدرب الهلال والفيصلي، بيدرو مانويل؛ مدرب الرائد، وسوموديكا؛ مدرب الشباب.

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وحصل متعب المفرج من التعاون على جائزة أفضل لاعب واعد ، بعدما شارك صاحب الـ22 عامًا شارك الموسم المنقضي في 23 مباراة، وحصد الجائزة بعد منافسة مع سعود عبد الحميد؛ لاعب الاتحاد، هارون كمارا؛ لاعب القادسية، حمدان الشمراني؛ لاعب الفيصلي، ومحمد المجحد؛ لاعب الفتح

يذكر أن التصويت للفائزين شارك به 16 مدرب من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بجانب 16 قائد من الدوري نفسه، و16 إعلاميًا، بالإضافة إلى الجماهير، بواقع 25 بالمئة من نسبة التصويت لكل منهم.