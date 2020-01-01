جوائز الدوري الإنجليزي .. سون ونونو سانتو لاعب ومدرب شهر أكتوبر

توتنهام مورينيو يتألق وسون يحصد جائزة لاعب الشهر ونونو سانتو مدرب وولفرهامبتون هو الأفضل

حصد نجم توتنهام الدولي الكوري سون هيونج مين جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قدم أداء مميزًا على مدار الشهر كاملًا.

سون شكل ثنائية خرافية مع هاري كين في خط هجوم السبيرز ليقود فريق شمال لندن إلى المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سون 4 أهداف خلال شهر أكتوبر كما أرسل تمريرتين حاسمتين، أي أنه شارك في 6 أهداف ساهمت في انتصارات السبيرز.

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أما جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر فكانت من نصيب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي وولفرهامبتون والذي يقدم أداء مميزًا.

ولعب وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مباريات خلال شهر أكتوبر حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر.

خلال المباريات الأربعة نجح وولفرهامبتون في تسجيل 5 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا فقط، وعلى مستوى الأداء كانت الأمور مميزة أيضًا.

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يذكر أن توتنهام يحتل وصافة البريميرليج في الوقت الحالي خلف المتصدر ليستر سيتي بنقطة واحدة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز التاسع.