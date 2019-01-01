جوائز الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء .. ميسي يتفوق علي دي بروينه وأليسون أفضل حارس

فارق كبير بين ميسي وأقرب منافسيه

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن جوائز عام 2019، وفيها تفوق ميسي على كيفن دي بروينه، وسيطر أليسون على مركز حراسة المرمى.

الأسطورة الأرجنتينية، حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب خلال العام الحالي، بفارق كبير عن أقرب منافسيه كيفن دي بروينه.

ووفقاً لإحصائيات الاتحاد، فإن ميسي حصل على 299 نقطة في المركز الأول، وجاء في المركز الثاني دي بروينه لاعب مانشستر سيتي ومعه 85 نقطة.

لاعب برشلونة، أيضاً حصل على جائزة أفضل هداف خلال العام، للمرة الرابعة في تاريخه.

وفي مركز حراسة المرمى، حصل البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين ليفربول، على جائزة أفضل حارس متفوقاً على تير شتيجن حارس برشلونة.

أليسون أصبح أول حارس من أمريكا الجنوبية يحقق اللقب، بعد شيلافيرت في 1998.

الصدارة احتلها أليسون برصيد 286 نقطة، وفي المركز الثاني تير شتيجن برصيد 104 نقطة.