جهاز للقلب وبيان رسمي .. تفاصيل ساعات الرعب في حياة نجم مانشستر يونايتد!

أجُبر اللاعب السويدي فيكتور ليندلوف على أن ارتداء جهاز مراقب لنبضات القلب عقب انتهاء مشاركته في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد نظيره نوريتش سيتي.

جاء هذا بعد أن عانى اللاعب الدولي من صعوبة في التنفس خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب نوريتش سيتي وغادر الملعب.

وأوضحت زوجته مايا نيلسون لصحيفة "ديلي ميل" أن اللاعب اضطر لارتداء الجهاز لمدة يومين حتى يطمئن على حالته الصحية.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا صحفيًا من أجل توضيح حالة اللاعب، أكد من خلاله أن وضعه الحالي أصبح أفضل بشكل واضح.

وكتب النادي في بيانه: "فيكتور يخضع حاليا لسلسلة من الإجراءات الاحترازية، ومع ذلك فقد تعافى بشكل جيد مما عانى منه خلال مواجهة نوريتش".

وأضاف مؤكدًا أن الأم ليس مرتبط أبدًا بفيروس كورونا: "كل المؤشرات تشير إلى أن ما حدث له ليس مرتبطًا بعدوى فيروس كورونا المستجد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من تفشي كبير لفيروس كورونا في صفوفه، مما تسبب في تأجيل مواجهة الفريق التي كانت مقررة مساء الثلاثاء ضد برينتفورد.