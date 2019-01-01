جنوى يقلب تأخره لفوز على بريشيا في أول مباريات موتا

نادي جنوى يحقق فوزه الأول منذ الأول من سبتمبر الماضي على حساب بريشيا في أول مباريات تياجو موتا بالدوري الإيطالي.

حقق فريق جنوى فوزًا هامًا على نظيره بريشيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي على ملعبهم ووسط الجماهير في المباراة الأولى لتياجو موتا بقيادة الفريق.

بدأ الضيوف التسجيل عن طريق الشاب ساندرو تونالي في الدقيقة التي ٣٤ من عمر اللقاء من ضربة ثابتة مذهلة من طرف الملعب.

وجاء التعادل لأصحاب الأرض عن طريق كيفين أجوديلو في الدقيقة الـ ٦٦ من عمر المباراة بعدما استغل بينامونتي خطأ الدفاع وهيأ الكرة له.

رسمياً - تياجو موتا مدرباً لجنوى

وأضاف كوامي الهدف الثاني في الدقيقة الـ ٧٥ من عمر المواجهة بضربة خلفية بعد عرضية متقنة جاء من اللاعب جيجليوني.

وأنهى بانديف أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ ٧٩ من عمر اللقاء بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية على يمين الحارس.

بهذه النتيجة يصل جنوى للنقطة الثامنة له في المركز الـ ١٧ في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يتجمد رصيد بريشيا عند النقطة السابعة في المركز الـ ١٨.