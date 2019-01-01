جنوى يؤكد انتقال نجمه الشاب إلى يوفنتوس

يوفنتوس يتابع اللاعب منذ مدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف إنريكو بريسيوزي، رئيس جنوى، أن لاعبه الشاب كريستيان روميرو سينتقل إلى يوفنتوس في الفترة المقبلة بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين.

ولفت روميرو الأنظار رغم سنه الصغيرة، 21 عاماً، بعد تألقه في دفاعات الروسوبلو الموسم الجاري وارتفاع قيمته السوقية بحسب التقارير إلى 20 مليوناً.

وقال بريسيوزي مع "بريمو كانالي": "الجميع يعرف أن هناك مفاوضات متقدمة بين الطرفين، روميرو ذاهب إلى يوفنتوس".

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وأضاف: "بيع روميرو ومن قبله بيونتك توضح موقف الإدارة، من منظورنا بيع بيونتك كان قراراً صائباً".

وختم: "الجمهور ينتقد، سأطلب منه أن يرشح اسماً ليكون مستشاراً، أنظر لروما، يملكون الأمريكيين وديونهم وصلت 400 مليوناً ولم يصرفوا ليرة واحدة، والأمر مشابه في ميلان".

وتعرض بريسيوزي لانتقادات حادة من قبل جماهير الفريق بسبب بيع كريشتوف بيونتك يناير الماضي، وتراجع النتائج وصراع جنوى على الهبوط.

ويحتل جنوى حالياً الترتيب السادس عشر بالسيري آ، بفارق ست نقاط عن مقاعد الهبوط للدرجة الثانية.