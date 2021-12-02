جنون مورينيو مستمر.. حكم مباراة بولونيا ضحيته الجديدة!

انفجر مدرب روما، جوزيه مورينيو، في وجه حكم مباراة فريقه يوم الأربعاء مع بولونيا، وانتظره في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس للتشاجر معه.

وخسر مورينيو للمرة السادسة هذا الموسم محليًا على يد بولونيا بهدف نظيف، وما أغضب المو كانت الطريقة التي تعامل بها الحكم مع لاعبيه.

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" قالت أن الاستثنائي تشاجر بشدة مع الحكم في نفق غرفة خلع الملابس بسبب الإنذارات التي منحها للاعبي الجيالوروسي.

وقام الحكم بإنذار تامي أبراهام وريك كارسدورب، وتلقي الثنائي للبطاقة الصفراء كان يعني غيابهما عن قمة يوم السبت أمام إنتر في سان سيرو.

كما لم يقم الحكم باحتساب ركلة جزاء لنيكولو زانيولو وتحصل على بطاقة صفراء بداعي التمثيل، مما زاد من غضب مورينيو كثيرًا.

وخرج مورينيو إلى الإعلام بعد المباراة وقال "لحسن الحظ قمت باستبدال مانشيني وإلا لتحصل هو الآخر على بطاقة صفراء! سأحاول إيجاد تشكيلة لمباراة السبت".

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كما أضاف "لو كنت مكان زانيولو لفكرت جديًا في أن اللعب بالدوري الإيطالي يعني أن الأمور ستكون مكدسة ضدي (إشارة إلى التدخلات العنيفة وعدم حماية الحكام له)".

ويحتل روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الرابع أتالانتا وقبل التوجه لمواجهة نادي المو القديم إنتر في الجولة السادسة عشر من الكالتشيو.

هذه ليست الأزمة الأولى لمورينيو هذا الموسم مع الحكام، فتقريبًا في كل مباراة اعترض على الحكام وطُرد في مباراة نابولي، وقبلها اتهم حكم الديربي أمام لاتسيو بالتسبب في خسارة فريقه.