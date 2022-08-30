جنون المشجعين .. مواطن يطلب تغيير اسم زوجته إلى تاليسكا

جنون العشاق يتخطى الحدود أحيانًا

يتخطى مشجعو كرة القدم أحيانًا كل الحدود في عشقهم لأنديتهم ونجومهم المفضلين، وقد دفع هذا الحب أحد المواطنين لتقديم طلب لتغيير اسم زوجته إلى أندرسون تاليسكا.

القصة تدور أحداثها في تركيا، وتحديدًا محافظة ديار بكر، حيث استغل أحد المواطنين الأتراك وهو فيسي جيفيك سماح السلطات للمواطنين تقديم طلبات لتغيير أسمائهم أو أسماء أي من أفراد عائلاتهم وطلب تغيير اسمه واسم زوجته.

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جيفيك متيم كما يبدو بأسماء المشاهير، حيث كان قد أطلق على نجله اسم كواريسما تيمنًا بالنجم البرتغالي ريكاردو كواريسما، كما سمى ابنته آن ماري على اسم المطربة البريطانية الشهيرة، وقد أفادت صحيفة جمهوريات التركية أنه طلب إضافة كلمة ريكاردو لاسم نجله ليُصبح ريكاردو كواريسما آزاد.

الرجل التركي الذي يُمارس كرة القدم للصالات وينشط في أحد الأندية أكد أن تعلقه بالنجم الذي سبق أن لعب لبرشلونة كان قبل قدومه للدوري التركي وتألقه الملفت مع بيشكتاش وهو النادي الذي يُشجعه، مشيرًا إلى أنه أراد فعل ذلك منذ زمن بعيد وقد حقق حلمه بالفعل حين تزوج ورُزق بنجله الأول.

وأفادت صحيفة جمهوريات أن جيفيك تقدم بطلب إلكتروني لتغيير اسمه إلى رشيد غزال تيمنًا باللاعب الجزائري الذي يتألق مع بيشكتاش منذ انضم إليه قادمًا من ليستر سيتي صيف 2021.

ولم يتوقف جنون جيفيك وتعلقه بنجوم كرة القدم إلى هنا، بل طلب الرجل تغيير اسم زوجته إلى أندرسون تاليسكا نجم النصر الحالي الذي سبق له التألق بقميص النادي التركي.

Shahid

وقد قال عن ذلك "أحببت كواريسما قبل أن ينضم إلى بيشكتاش بكثير، وقد نويت إطلاق اسمه على نجلي وقد حققت حلمي حين تزوجت ورزقت بابني، أحب آن ماري كثيرًا فهي شخص رائع وأطلقت اسمها على ابنتي".

تابع "حان دوري الآن .. رشيد غزال لاعب مختلف وأنا أحبه أيضًا، كما سأتقدم بطلب لتغيير اسم زوجتي إلى أندرسون تاليسكا. أحب فعل أشياء مختلفة وليس ما يفعله الآخرون".

زوجته هيلدا علقت على الأمر قائلة "لا علاقة لي في الواقع بكرة القدم، لكني لا أعارض الأمر حبًا لزوجي. لست غاضبة ولا أقول شيئًا، وقد أغير رأيي في المستقبل وأسمي نفسي تاليسكا".

يُشار إلى أن تاليسكا لعب لنادي بيشكتاش خلال الفترة من صيف 2016 حتى 2018، وقد لعب معه 80 مباراة سجل بها 37 هدفًا وصنع 14.