جنوب أفريقيا ضد كندا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

تنطلق مباراة جنوب أفريقيا وكندا في دور الـ32 من كأس العالم يوم 28 يونيو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

جنوب أفريقيا تلتقي كندا في مواجهة تاريخية في مرحلة خروج المغلوب

تأهلت «بافانا بافانا» إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للرجال التابعة للفيفا للمرة الأولى في تاريخها. وستواجه كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، في لوس أنجلوس من أجل الفوز بحق التأهل إلى دور الـ16.

كيف وصل منتخبا «بافانا» وكندا إلى هذه المرحلة

كان طريق كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، إلى دور الـ32 أكثر سلاسة، حيث حصدت أربع نقاط من مباراتيها الافتتاحيتين، بتعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك وفوز ساحق 6-0 على قطر، شمل ثلاثية من نجم يوفنتوس جوناثان ديفيد. لكن هذا الفوز جاء بثمن باهظ، حيث تعرض لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني لكسر في ساقه. أما الهزيمة 2-1 أمام سويسرا في المباراة الأخيرة بالمجموعة ب، فلم تؤثر على نتيجة المجموعة.

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قد تكون الغيابات الكبيرة مكلفة للمنتخب الكندي

لم يتمكن مدرب كندا جيسي مارش، الذي عمل سابقًا مع فريق ليدز يونايتد، من الاعتماد على مهارة وخبرة نجم الفريق الأبرز، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد من غياب طويل بسبب الإصابة في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المثيرة ضد باريس سان جيرمان في أبريل. وأدى تكرار تلك الإصابة إلى عدم مشاركة «فونزي» ولو لدقيقة واحدة في كأس العالم.

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رحلة مثيرة لفريق «بافانا» المتطور

كان مسار جنوب أفريقيا نحو أول ظهور لها في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم أشبه برحلة متقلبة نسبياً. فقد تفاقمت الهزيمة المروعة بنتيجة 2-0 في الجولة الافتتاحية أمام المكسيك بسبب البطاقات الحمراء التي حصل عليها لاعبا الوسط ثيمبا زوان وسبفيفيلو سيثول. أجرى المدرب هوغو بروس ثلاثة تغييرات في تشكيلته، مما أدى إلى تحسن ملحوظ حيث حقق الفريق تعادلاً مشرفاً 1-1 أمام جمهورية التشيك بفضل ركلة جزاء سجلها تيبوهو موكوينا. لكن لاعب فريق سانداونز تلقى بطاقة صفراء، مما أدى إلى استبعاده من المباراة الحاسمة لجنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية.

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كان الفوز على كوريا الجنوبية هو الفرصة الوحيدة أمام جنوب أفريقيا للتأهل، وقد حققت ذلك بالفعل في ملعب مونتيري الصاخب، حيث ازدادت الأجواء حماساً مع وصول أنباء عن أهداف المكسيك في فوزها 3-0 على التشيك.

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قدمت «بافانا» درساً في الدفاع الصلب، حيث تعاملت مع كل ما أطلقته كوريا الجنوبية عليها وبدت خطيرة في الهجمات المرتدة طوال المباراة. وكان ثابيلو ماسيكو هو صاحب هدف الفوز في الدقيقة 63. وفي الحقيقة، كان بإمكان لاعب فريق «صنداونز»، الذي قضى الموسم الماضي معاراً إلى نادي «إيه إي إل ليماسول»، أن يسجل ثلاثية. كما لفت نجم أورلاندو بايرتس، ريليبوهيل موفوكينغ، الأنظار بسرعة بديهته، وحسن اتخاذ القرار، وتمريراته المخترقة، وركضه المباشر. وأثبت دور ماسيكو كجناح معكوس على الجانب الأيمن أنه شوكة في جانب الكوريين طوال المباراة.

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خط الدفاع المستقر

لا يزال المدافع المقيم في الولايات المتحدة مبيكيزيلي مبوكازي في العشرين من عمره فقط، لكنه يُعتبر بالفعل المرشح المستقبلي لقيادة منتخب "بافانا"، بينما يبلغ شريكه في قلب الدفاع، إيمي أوكون، 22 عاماً. وقد شارك الظهيران خوليسو موداو وأوبري موديبا، إلى جانب القائد والحارس رونوين ويليامز، في التشكيلة الأساسية في المباريات الثلاث جميعها، ليشكلوا معاً خط دفاع مكون من خمسة لاعبين. ومن المتوقع أن يعود نجم خط الوسط موكوينا لحماية خط الدفاع المكون من أربعة لاعبين بعد انتهاء فترة إيقافه، على الأرجح على حساب سفيفيلو سيثول.

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كما اعتمدت كندا هي الأخرى على خط دفاعي مستقر في البطولة، حيث شارك نفس الخماسي الدفاعي المكون من الحارس ماكسيم كريبو، وأليستير جونستون، ولوك دي فوجيرول، وديريك كورنيليوس، وريتشي لاريا، في جميع المباريات معًا.

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التشكيلة المتوقعة لجنوب أفريقيا في مواجهة كندا

ويليامز؛ موداو، أوكون، مبوكازي، موديبا؛ موكوينا، مباثا؛ ماسيكو، موفوكينغ، أبوليس؛ ماكغوبا.

التشكيلة المتوقعة لكندا في مواجهة جنوب أفريقيا

كريبو؛ جونستون، دي فوجيرول، كورنيليوس، لاريا؛ بوكانان، ساليبا، يوستاكيو، ميلار؛ ديفيد، أولواسيي.

تشكيلة جنوب أفريقيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز)، ريكاردو جوس (سيويليلي)، سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس).

المدافعون: خوليسو موداو، أوبري موديبا، خولوماني نداماني (جميعهم من ماميلودي صنداونز)، أولويثو ماخانيا (فيلادلفيا يونيون)، برادلي كروس (كايزر تشيفز)، ثابانغ ماتولودي (بولوكواني سيتي)، نكوسيناتي سيبيسي، كاموجيلو سيبيليبيلي (كلاهما من أورلاندو بايرتس)، إيمي أوكون (هانوفر)، ساموكيل كابيني (مولدي إف كيه)، مبيكيزيلي مبوكازي (شيكاغو فاير).

لاعبو خط الوسط: تيبوهو موكوينا، جايدن آدامز (كلاهما من ماميلودي صنداونز)، ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس)، سفيفيلو سيثول (تونديلا).

المهاجمون: أوسوين أبوليس، تشيبانغ موريمي، إيفيدنس ماكغوبا، ريليبوهيل موفوكينغ (جميعهم من أورلاندو بايرتس)، لايل فوستر (بيرنلي)، إقراام راينرز، ثيمبا زوان (كلاهما من ماميلودي صنداونز)، ثابيلو ماسيكو (AEL ليماسول).

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تشكيلة كندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين غودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سلتيك)، ديريك كورنيليوس (مرسيليا)، ريتشي لاريا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوجيرول (فولهام)، مويز بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)، ألفي جونز (ميدلزبره).

لاعبو خط الوسط: ستيفن يوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كوني (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماتيو شوينير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان ساليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون س.ج.).

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أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

لم يؤكد هوغو بروس التشكيلة المحتملة لجنوب أفريقيا، ولا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات التشكيلة الحالية. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة فور توفر المزيد من المعلومات.

وبالمثل، لم يعلن جيسي مارش بعد عن التشكيلة المتوقعة لمنتخب كندا. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف في البيانات المتاحة، على الرغم من أن لياقة ألفونسو ديفيز لا تزال عاملاً يجب مراقبته. يعود الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة طويلة الأمد، ومن المتوقع أن يتم التعامل معه بحذر من حيث عدد الدقائق التي سيلعبها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تصل جنوب أفريقيا إلى هذه المباراة بعد أن سجلت فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وخسارتين وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات خاضتها، وحصدت أربع نقاط من ثلاث مباريات في كأس العالم. وكانت آخر نتيجة لها هي الفوز 1-0 على كوريا الجنوبية في 25 يونيو، وهو ما ضمن لها مكانًا في دور الـ16. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع التشيك وخسرت 2-0 أمام المكسيك في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت جنوب أفريقيا هدفين واستقبلت ثلاثة أهداف.

أما سجل كندا في آخر خمس مباريات فكان فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. وانتهت آخر مباراة لها بهزيمة 2-1 أمام سويسرا في 24 يونيو، مما أنهى آمالها في البقاء على أرضها. وقبل ذلك، فازت على قطر 6-0 وتعادلت 1-1 مع البوسنة والهرسك في دور المجموعات. وسجلت كندا تسعة أهداف في آخر خمس مباريات واستقبلت أربعة أهداف، مع ملاحظة أن نتيجة مباراة قطر أثرت بشكل كبير على إحصائيات الهجوم.

سجل المواجهات المباشرة

جنوب إفريقيا المباراة الأخيرة كندا 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار جنوب أفريقيا 2 - 0 كندا 2 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

لم تلتقِ جنوب أفريقيا وكندا سوى مرة واحدة في التاريخ المسجل. وجاءت تلك المواجهة الوحيدة في مباراة ودية يوم 20 نوفمبر 2007، حيث فازت جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 على أرضها. وتعد مباراة يوم الثلاثاء

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في لوس أنجلوس هي المرة الثانية فقط التي تتواجه فيها هاتان الدولتان.

الترتيب

احتلت جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة أ، بينما احتلت كندا المركز الثاني في المجموعة ب.