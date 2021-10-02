جنوب أفريقيا تُنافس 3 دول عربية على استضافة كأس العالم للأندية

اليابان اعتذرت عن استضافة البطولة

أفادت شبكة "ESPN" أن جنوب أفريقيا أبدت اهتمامها باستضافة كأس العالم للأندية 2021 بعد اعتذار اليابان رسميًا عن تنظيم البطولة الشهر الماضي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يُعلن بعد الدولة التي ستستضيف النسخة القادمة من مونديال الأندية والتي من المتوقع أن يتم تأجيلها من ديسمبر 2021 إلى فبراير 2022.

لماذا اعتذرت اليابان عن تنظيم مونديال الأندية؟

اليابان تقدمت رسميًا في سبتمبر الماضي باعتذار عن استضافة كأس العالم للأندية بسبب جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتعلقة بها خاصة صعوبة حضور الجماهير للمباريات.

مونديال الأندية كان من المقرر أن يُقام في اليابان احتفالًا بمرور 100 عام على تأسيس البلاد، وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم يأمل بتحقيق أرباحًا هائلة من البطولة لكن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وتأثير الإجراءات الوقائية منه على مختلف مناحي الحياة في البلاد حال دون تحقيق ذلك.

اليابان لم تعتذر فقط عن مونديال الأندية، بل كذلك استضافة كونجرس الفيفا ومباراة ودية كانت ستجمع منتخب الساموراي مع إنجلترا.

من هي الدول العربية التي تُنافس جنوب أفريقيا على استضافة كأس العالم للأندية؟

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن صراحة أن السعودية تقدمت بطلب للاتحاد الدولي لاستضافة البطولة حال اعتذار اليابان عنها، لكن رد الفيفا أفاد بوجود دولة بديلة ستستضيف الحدث وأن الفرصة ستكون متاحة حال اعتذرت تلك الدولة أيضًا.

شبكة "ESPN" أوضحت أن قطر والإمارات عبرتا عن اهتمامهما باستضافة مونديال الأندية بعد اعتذار اليابان، مما يعني أن المنافسة ستكون رباعية على تنظيم مونديال الأندية.

وتبقى قطر الدولة الأوفر حظًا لتنظيم كأس العالم للأندية خاصة في ظل تنظيمها لكأس العالم للمنتخبات 2022، لكن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم يُعول على علاقاته الجيدة مع مسؤولي فيفا للفوز بتنظيم الحدث المهم.

من هي الأندية التي ستُشارك في كأس العالم للأندية؟

حجزت 3 أندية فقط مقاعدها رسميًا في كأس العالم للأندية 2021، هي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وقد انحصر ممثل أمريكا الجنوبية بين فريقي فلامنجو وبالميراس البرازيليين، فيما مازال دوري أبطال آسيا في مراحله الإقصائية المبكرة، ويتواجد الهلال والنصر السعوديين والوحدة الإماراتي في دور الـ8 الذي سينطلق خلال أكتوبر الجاري.

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