جنش: الشناوي حارس مرمى مصر الأول، وهذا ما قلته لأفشة بعد الهدف

تصريحات قوية لحارس مرمى الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك أنه فضل البقاء مع الفريق وتجديد عقده رغم تلقيه عدة عروض من أندية مصرية، مشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين زميله محمد أبو جبل هي داخل الملعب فقط.

وأشاد صاحب الـ33 عامًا خلال حواره مع برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" بأداء زميله "أبو جبل"، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن محمد الشناوي لاعب الأهلي هو حارس مرمى مصر الأول.

جنش، الذي كان حارس مرمى الزمالك الأساسي قبل تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس في يونيو 2019، أوضح أنه كان سيئ الحظ برحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مطالبًا بالوضوح حول موقفه من جانب المدير الفني الحالي جايمي باتشيكو.

إذ قال "كارتيرون اجتمع معي بعد عودتي من الإصابة وأوضح لي أن أبو جبل هو الحارس الأساسي الذي سيعتمد عليه، لكنه في نفس الوقت أخبرني أنه سيمنحني الفرصة في حال ظهرت أخطاء متكررة من جانب أبو جبل، وقد رحبت بذلك ووافقته تمامًا، لكني كنت سيئ الحظ برحيله عن الفريق".

"باتشيكو أخبرني أنهم أبلغوه في الزمالك أن أبو جبل هو الحارس الأساسي، كان مفترض أن يتحدث معه المسؤولون في النادي ويخبروه حقيقة الوضع واتفاقي مع كارتيرون".

تابع "كان لدي عدة عروض من داخل مصر لكن رغبتي كانت البقاء في الزمالك، لكني كنت بحاجة لتحديد موقفي ولذا طلبت الجلوس مع المدرب باتشيكو ووقعت العقد الجديد بعدها".

المذيع وهيب عبد الهادي سأل جنش حول حارس مرمى مصر الأول، فأجاب بشكل قاطع "محمد الشناوي، يلعب جيدًا ويحافظ على مستواه منذ فترة طويلة، أبو جبل حارس مرمى جيد ويُقدم أداءً جيدًا، لكني لن أكذب وأقول أنه الأفضل لأنه زميلي في الزمالك، الناس تعلم أنني لا أقول سوى الحق وقد سألتني عن الأفضل حاليًا، والشناوي هو الأفضل على المدى الطويل".

وحول علاقته مع زميله، قال "علاقتي مع أبو جبل هي علاقة ملعب، لا نخرج معًا، ربما لأنني أحب التواجد في البيت أكثر، أتمنى له أن يُحافظ على مستواه".

وأتم جنش قائلًا حول رد فعله بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي خسره الزمالك أمام الأهلي بهدف قاتل من محمد مجدي أفشة "شعرت أن الظلام حل علينا عند إحراز أفشة للهدف الثاني، الزمالك كان جيدًا خلال اللقاء واللاعبون أدوا ما عليهم لكن هذا ما حدث، أشعر بالحزن والضيق حتى الآن من تلك الخسارة".

وحول ما دار بينه وبين صاحب الهدف، أوضح "الناس توقعت أنني دخلت في مشكلة وعراك مع أفشة بعد هدفه، لكني توقفت عن التعصب بعد ما رأيته من الجميع خاصة لاعبي الأهلي عند تعرضي للإصابة".

أضاف "كل ما حدث أنني طلبت منه العودة للملعب بسرعة لاستئناف اللعب، قلت له "يلا يا عم العب، بقالك ساعة بتحتفل"، ورغم حزني الكبير بعد المباراة إلا أنني لم أدخل في مناوشات مع أحد وصافحت الجميع على الملعب".