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الدوري الإنجليزي الممتاز

جندوزي: نمتلك أسلحة الفوز على ليفربول

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تعرف على تصريحات موهبة أرسنال قبل مواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد ماتيو جندوزي، متوسط ميدان أرسنال، قدرة الفريق على الفوز أمام ليفربول موضحًا أنّ المباراة لن تكون سهلة.

ليفربول يستضيف أرسنال في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

وقال جندوزي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "منذ أن كنت صغيرًا وحلمي هو اللعب لأرسنال. لقد امتلكوا أفضل المواهب الفرنسية أمثال تييري هنري وباتريك فييرا".

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وتابع: "لم أشاهد هنري وفييرا مباشرة لأنني كنت صغيرًا وشاهدت بعد ذلك فيديوهات لهم. لم أتردد في الموافقة على الانضمام لأرسنال لأنّه كان فريقي منذ الطفولة".

جندوزي أشار إلى أنّ الفريق ارتكب عددًا من الأخطاء مؤخرًا وتأثر بالإصابات وهو ما انعكس على تراجع النتائج.

وحول مواجهة ليفربول، واصل: "أعتقد أنّنا نمتلك العديد من الأسلحة للفوز على الريدز، ولكن المباراة لن تكون سهلة وخاصة وأنّها في أنفيلد".

واختتم: "أنا سعيد لأننا نمتلك لاعبًا مثل بيير إيميريك أوباميانج، إنّه يجعل وظيفتنا أسهل في خط الوسط وسوف وفخور بوجوده في الفريق".

أرسنال يحتل المركز الخامس في البريميرليج برصيد 38 نقطة.

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