جندوجان ينسحب من معسكر ألمانيا

مباراة مهمة تنتظر المانشافت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انسحب إلكاي جندوجان، نجم خط وسط ألمانيا ومانشستر سيتي، من معسكر المنتخب قبل مباراة أيرلندا الشمالية في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وشارك جندوجان كبديل في خسارة ألمانيا أمام هولندا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من التصفيات الأوروبية.

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وأعلن الاتحاد الألماني غياب جوندوجان بسبب معاناته من المرض الذي سيغيبه عن اللقاء الهام أمام أيرلندا الشمالية.

وسيسافر جندوجان مع البعثة إلى بلفاست، ولكن سيرحل مباشرة إلى ناديه مانشستر سيتي ولن يكون حاضراً في اللقاء.

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وتتصدر حالياً أيرلندا الشمالية المجموعة بالعلامة الكاملة بعد أربع مباريات، بينما تملك ألمانيا تسع نقاط.