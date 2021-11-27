جنت على نفسها براقش.. كانافارو يُقلل من إمكانات رونالدو!

قلل أسطورة كرة القدم الإيطالية، فابيو كانافارو، من قدرات كريستيانو رونالدو، معتبرًا أن الزمن قد ألقى بظلاله على الدولي البرتغالي وجعله "غير متحرك" عكس ما كان يميزه في السابق.

تصريحات كانافارو أتت على خلفية قرعة تصفيات كأس العالم 2022، والتي وضعت إيطاليا رفقة البرتغال في مسار واحد.

وانضم كانافارو إلى قائمة منتقدي رونالدو، لكنه في الوقت نفسه حاول الحفاظ على بعض الاحترام للأسطورة بالتأكيد على خطورته بالملعب.

ماذا قال كانافارو عن رونالدو؟

وفي حديث صحفي، قال كانافارو "كريستيانو رونالدو سيعيش لتلك المباراة أمام إيطاليا لأنه يريد الذهاب لكأس العالم".

كما أضاف "يمكنك أن تنتقده بقدر ما تريد، ولكنه يواصل تسجيل العديد من الأهداف".

وواصل "دعونا نثق في أن بونوتشي وكيليني يعرفان تحركاته بصورة مثالية، كريستيانو لم يعد كالسابق من ناحية التحركات، مع ذلك يظل مفيدًا لفريقه".

هل تلتقي إيطاليا مع البرتغال؟

مواجهة إيطاليا مع البرتغال حتى الآن ليست مؤكدة، فعلى الأتزوري عبور مقدونيا الشمالية أولًا خارج الديار.

أما البرتغال، تلتقي مع تركيا في لشبونة، وفي حالة أن فاز الكبيران على تركيا ومقدونيا، حينها يصلان للمواجهة الفاصلة.

ومن المقرر أن تكون هذه المواجهة على أراضي العاصمة البرتغالية لشبونة أيضًا، مما يمنح ميزة إضافية لزملاء رونالدو.

كيف يسير موسم رونالدو؟

انتقل رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس نظير 23 مليون يورو فقط.

في أول 15 مباراة بفترته مع مانشستر يونايتد، نجح رونالدو في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

مانشستر يونايتد يُعاني وأقال أولي جونار سولشاير، والآن الدون بصدد تجربة جديدة مع رالف رانجنيك.

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