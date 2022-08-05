جنائيًا ورياضيًا .. الاتحاد يُعلن رسميًا ملاحقة المتسببين في ضرره

الاتحاد تعرض لعقوبات مع إدارييه ومهاجمه في قضية النصر ضدهم

أصدر نادي الاتحاد السعودي بيانًا رسميًا توعد خلاله بملاحقة المتسببين في ضرره جنائيًا ورياضيًا خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية تعرضه وإدارييه، حامد البلوي ومشعل السعيد، ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله لعقوبات بالغة بسبب شكوى النصر ضدهم.

النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد والبلوي والسعيد بتهمة تحريض حمدالله على التمرد وفسخ عقده مع النادي للانضمام للعميد، واشتكت المهاجم المغربي للتفاوض مع نادٍ آخر خلال مدة سريان عقده مع النادي، وقد أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قراراتها أخيرًا في القضية المثارة منذ إبريل الماضي وهي قرارات قابلة للاستئناف بالطبع.

الاتحاد يُعلن تحركه رسميًا ضد كل من تسبب بالضرر له

الاتحاد نشر بيان رسمي عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا أكد خلاله بدء مجلس إدارة النادي فعليًا في الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بنادي الاتحاد، من اشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية.

وتابع البيان "

نحن على ثقة في أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية، وأن الحكم ما زال حكماً ابتدائياً، وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني، مع العلم أن القضية حالياً منظورة لدى الفيفا بنفس الأطراف والموضوع والسبب، خصوصاً وأنها ذات بعد دولي حتى وإن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي".

وأتم العميد بيانه بتأكيد ثقته الكاملة في الجهات الرياضية بالسعودية

وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومركز التحكيم، واتحاد القدم ولجانه، وكذلك ثقته الكاملة في الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية، وقدرتها إثبات حق النادي ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة النظام العام في المملكة.

ما هي قرارات اللجنة بخصوص عقوبة الاتحاد وحمد الله؟

اللجنة قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"