جناح الجزيرة يؤكد على ضرورة الفوز أمام الوصل
تحدث ليوناردو بيريرا لاعب الجزيرة الإماراتي، عن مواجهة الوصل في منافسات دوري الخليج العربي، وضرورة الفوز بالثلاثة نقاط.
ويواجه الوصل نظيره الجزيرة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي، مساء الغد الأحد، حيث يضع الجزيرة الفوز أمام أعينه من أجل الوصافة.
وقال بيريرا في تصريحات صحفية: "علينا أن لا نمنح لاعبي الوصل الفرصة للهجوم على مرمانا، ويكون لدينا حماس وقوة من أجل الفوز".
وأضاف: "الوصل يمتلك قوة هجومية كبيرة، ويتأخر في ترتيب دوري الخليج العربي، وأتوقع أن تكون مباراة مثيرة بين الطرفين".
واختتم بيريرا تصريحاته: "مستعدون لمواجهة الوصل، وواثقون من قدرتنا على اللعب جيدًا وخطف الثلاثة نقاط هامة في مشوار الدوري".
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ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعد لعب 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 5 وتلقى 4 هزائم.
الحكم الألماني فيليكس بريش سيدير اليوم مواجهة اليوم بين #الاتحاد و #النصر في كأس الملك.👨🏫#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/1DKs77bNoM— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 27, 2019