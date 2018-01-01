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دوري أبطال أوروبا

جنابري يتمنى انضمام ثنائي أياكس إلى بايرن ميونيخ

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"ولكنه عمل المدير الرياضي في النهاية"..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى سيرجي جنابري جناح بايرن ميونيخ سعادته بتحقيق حلم اللعب في فريقه الحالي، وذلك قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

 

وقال جنابري في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة:"اللعب لبايرن حلم تحقق بالتأكيد. كل طفل لديه حلم اللعب في بايرن. حصلت على مرحلة في آرسنال والأمور لم تسر بشكل جيد ولكني حافظت على الصبر والعمل الجاد".

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وأضاف:"أنا قادر على اللعب في العديد من المراكز وأحاول تقديم أفضل ما لدي في جميع المواقع، الأمر يتوقف على المدرب وأين يضعني".

وعن الخصم الهولندي قال:"إنهم لاعبين شباب جيدين للغاية بالنسبة لأعمارهم، خصوصاً الثنائي فرينكي دي يونج وماتيس دي ليخت. سيكون من الجيد أن يأتوا إلى بايرن ولكن حسن صالحميدزيتش (المدير الرياضي) هو من يختص بذلك".

وتابع:"أتمنى أن نخوض مباراة جيدة بالغد. أياكس يريد الفوز وتصدر المجموعة مثلنا تماماً".

ويحتل البافاري صدارة المجموعة بـ13 نقطة، يليه النادي الهولندي بـ11 نقطة، حيث حسم الثنائي تأهله وتبقى تلك الموقعة الأخيرة على من ينتزع المركز الأول.

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