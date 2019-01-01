بوندسليجا

جنابري: بكيت عندما رفض والدي انضمامي لبايرن ميونخ

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الجناح الألماني خطف الأنظار في الفترة الأخيرة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف سيرج جنابري عن غضبه الشديد، عندما منعه والده من الانتقال إلى بايرن ميونخ في سن 10 سنوات ببداية حياته.

تألق جنابري أمام توتنهام بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وتسجيله 4 أهداف في الفوز 7/2 جذب العديد من الأنظار تجاهه.

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اللاعب حلم باللعب للبافاري منذ الصغر، ولكن والده منع تلك الخطوة قبل أن ينضم بعدها لشتوتجارت وأرسنال.

الجناح المتألق قال في تصريحات صحفية:"كنت في حالة شديدة من الغضب والبكاء ولكن لم أستطع الاعتراض على رأي والدي".

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وأضاف:"عندما بلغ عمري 12 سنة سمح لي باللعب لشتوتجارت، وعلي الاعتراف أن قرار أبي لم يكن الأسوأ أبداً".

يذكر أن جنابري أصبح من العناصر الأساسية للمنتخب الألماني مؤخراً، وحصل على جائزة أفضل لاعب في بايرن الموسم الماضي.

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