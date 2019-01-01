جمهور يوفنتوس يطالب بمعاقبة كونتي

كونتي يواجه فريقه وماضيه الأحد بديربي إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالبت جماهير يوفنتوس بعقاب لاعبها وقائدها السابق ومدرب إنتر الحالي أنطونيو كونتي بسحب التكريم الخاص به في ملعب "أليانز"، وذلك قبل موقعة ديربي إيطاليا.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على إنتر مساء الأحد في الظهور الأول لكونتي رسمياً كمدرب لإنتر بمواجهة فريقه القديم.

وقامت جماهير يوفنتوس بجمع 15 ألف توقيعاً من أجل إلغاء النجمة التكريمية الخاصة بأنطونيو كونتي بملعب "أليانز" الخاص بالنادي، وإهدائها لكلاوديو ماركيزيو بدلاً منه.

وتعتبر الجماهير كونتي خائن بسبب تدريبه للإنتر، بينما يحظى ماركيزيو بشعبية كبيرة بسبب رفضه اللعب لإنتر أو حتى جيانتشو الصيني التابع لإدارة النيراتزوري.

رقم قياسي لديربي إيطاليا قبل المباراة

وبحسب "توتوسبورت"، فأندري أنييلي، رئيس يوفنتوس، رفض طلب الجماهير، وأكد أن النجمة الخاصة بكونتي ستبقى بسبب ماضيه الكبير مع النادي.

ولعب كونتي مع يوفنتوس من 1991 حتى 2004، ثم درب الفريق من 2011 حتى 2014.