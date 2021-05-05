جمهور مانشستر يونايتد يضع فريقه في مأزق.. 4 مباريات في أقل من أسبوع!

إجهاد للتاريخ..

تسببت المظاهرات التي قامت بها جماهير مانشستر يونايتد في ازدحام مقلق لجدول مباريات الشياطين الحمر في الفترة المقبلة.

وكانت الجماهير قد اقتحمت ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي وتسببت في تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول لأجل غير مسمى.

لكن مساء الأربعاء أعلن مانشستر يونايتد بصورة رسمية عن تحديد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ليوم الخميس 13 مايو لتقام به المباراة.

هذا الموعد الجديد من شأنه أن يجعل كتيبة أولي جونار سولشاير تخوض 4 مباراة في مدة أقل من أسبوع، مما يهدد بإرهاق ونتائج سلبية في فترة حاسمة من الموسم.

مباراة ليستر سيتي سوف تقام يوم 11 مايو بدلًا من يوم 12، وسيلعب يونايتد قبلها يوم الأحد مع أستون فيلا، مع مواجهة أخرى يوم الخميس أمام روما في الدوري الأوروبي.

وبالنسبة للشياطين الحمر، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ 29 عامًا التي يلعبون فيها ثلاث مباريات بالدوري خلال خمسة أيام فقط.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، كما أصبح على وشك الوصول لنهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز ذهابًا على روما بستة أهداف في نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن المظاهرات وأعمال الشغب التي قام بها جماهير مانشستر يونايتد كانت للمطالبة برحيل ملاك النادي الجليزرز.