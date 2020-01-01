جمهور مانشستر يونايتد يخطط لمهاجمة الإدارة في المباراة القادمة

الأمر حدث لأول مرة في مباراة بيرنلي الماضية

يخطط مشجعو مانشستر يونايتد، للاعتراض على إدارة فريقه في مباراة الشياطين الحمر القادمة أمام ولفرهامبتون.

ويستعد مانشستر يونايتد، لاستضافة ولفرهامبتون يوم السبت الأول من فبراير القادم على ملعب أولد ترافورد.

وطلب بعض من جماهير الفريق، من سيحضرون مباراة ولفرهامبتون في اولد ترافورد، الانسحاب وترك الملعب في الدقيقة 58.

وترمز الدقيقة 58، إلى كارثة ميونخ التي حدثت في 1958 وكانت علامة فارقة في تاريخ الشياطين الحمر، ويأمل من دعوا لتلك الحركة أن تستجيب لهم الجماهير وتترك المقاعد فارغة في ذلك الوقت من المباراة.

واستمرت خيبة أمل الجماهير، في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيرنلي، مساء الأربعاء والتي انتهت بخسارة الشياطين الحمر بهدفين دون رد، مما جعل الجماهير تغادر الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق اعتراضاً على سياسة الإدارة.

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ويعترض جمهور مانشستر يونايتد على إدارة الفريق، وإد ودوارد نائب الرئيس التنفيذي بسبب الوضع الحالي للفريق من تذبذب نتائج وفشل في سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس من ترتيب البريميرليج، برصيد 34 نقطة وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.