جمهور ليدز في خطاب لبيلسا: نريدك جزءًا من تاريخنا

تعرف على رد فعل جمهور ليدز عقب الفشل في التأهل إلى البريميرليج

أرسلت مجموعة من جماهير ليدز يونايتد خطابًا إلى المدرب مارسيلو بيلسا يطلبون منه الاستمرار مع الفريق رغم الإخفاق في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليدز خسر أمام ديربي كاونتي بنتيجة 4-3 مجموع المباراتين ليُقصى من التصفيات المؤهلة للبريميرليج.

وعبر موقع لجمهور ليدز، نُشرت نص الرسالة والتي جاء فيها: "في وقت قصير لك مدربًا معنا قدمت كرة قدم ممتعة وألهمتنا وشاهدنا تطورًا ملحوظًا في الفريق".

وتابع: "التطور ظهر في طرق التدريب والوصول إلى هذه المكانة والمنافسة باستمرار والبحث عن الفوز أمر لم يتحقق منذ سنوات، ولذلك يجب أن ندعمك في الأوقات الصعبة".

الجمهور رأى أنّ كرة القدم غير عادلة وأنا المستوى الذي ظهر به ليدز يجعله أول الصاعدين للبريميرليج.

خياران لا ثالث لهما يا هازارد 👌

حب جمهور تشيلسي ♥ أو بطولات ريال مدريد 🏆



(🖌️🎨: @omomani ) pic.twitter.com/JlDMlgLUNq — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

واختتم: "رغبتك دائمًا في اللعب بأسلوب أفضل وحرصك على تحقيق نتائج إيجابية يجعلني نطلب منك الاستمرار وندعمك لكتابة تاريخ جديد في ليدز يونايتد".

جدير بالذكر أنّ ليدز لم يلعب في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2003-2004 كما حقق البطولة 3 مرات عبر تاريخه.