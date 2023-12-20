فيديو | هتفوا باسم ليونيل ميسي .. جمهور فلومينينسي يسخر من بيب جوارديولا بطريقة غريبة!

الحرب النفسية خارج الملعب بدأت بين مانشستر سيتي وفلومينينسي قبل نهائي المونديال

قام جمهور فلومينينسي البرازيلي بتصرف غير مفهوم تجاه بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية السعودية 2023.

الفريقان من المقرر أن يتقابلا غدًا الجمعة، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت البلد المستضيف، حيث النهائي العالمي.

وخلال جولة جوارديولا أمس الأربعاء، في شوارع المدينة، تقابل مع عدد من جماهير الفريق البرازيلي، والتي حاولت استفزازه، لكنها محاولة غير موفقة من قبلها!

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الجمهور ردد بعض الكلمات الاستفزازية تجاه بيب، وفي الأخير ظل يردد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بغرابة ظنًا منهم أن هذا الأمر سيستفزه.

لكن في حقيقة الأمر، ومن خلال اللقاءات التي يجريها جوارديولا هو لا يفوت أي فرصة للإشادة بميسي إلا وفعل، إذ يتمتع الثنائي بعلاقة مميزة منذ أن عملا سويًا في برشلونة الإسباني، لكن يبدو أن جماهير البرازيل ليس لديها علم بهذا الشيء!

يذكر أن فلومينينسي وصل للنهائي بالفوز أمام الأهلي المصري 2-0، فيما صعد مانشستر سيتي على حساب أوراوا ريدز الياباني بالفوز 3-0.