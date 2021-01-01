جمهور ريال مدريد يختار .. هالاند أم مبابي؟

تصويت يحسم الصفقة المستقبلية للملكي

أجرت صحيفة إسبانية كبرى تصويتاً لاختيار الصفقة المقبلة للنادي الملكي بين النجمين كيليان مبابي، موهبة باريس سان جيرمان، وهداف بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

تألق الثنائي هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا فتح باب الحديث من جديد عن اهتمام النادي الملكي بضم اللاعبين لدعم صفوفه الموسم المقبل.

جريدة "آس" المدريدية خصصت عدد اليوم للحديث عن نتائج تصويت أجرته الجريدة لتحديد هوية الصفقة التي يطالب بها جمهور ريال مدريد.

وجاء مبابي في الترتيب الأول بمجموع 65 بالمائة من إجمالي الأصوات عقب تألقه الكبير في سحق بي إس جي لبرشلونة في "كامب نو" وتسجيله هاتريك.

المرتبة الثانية كانت من نصيب هالاند الذي قاد دورتموند للفوز على إشبيلية أيضاً بثلاثة أهداف لهدفين في إسبانيا بتسجيله مرتين وصناعة الآخر.

وعقب تألق مبابي في لقاء برشلونة، طالبت جماهير الملكي في هاشتاج "نريده يا بيريز" على وسائل التواصل الاجتماعية بضمه.

هالاند رحب بفكرة اهتمام ورغبة جماهير الفريق الملكي وقال إنه أمر يجعله سعيداً ويرحب به، المزيد من هنا.

مبابي يرتبط بعقد مع بي إس جي حتى 2022 وحتى الآن لم يتم تمديده، بينما يملك هالاند شرطاً جزائياً بقيمة 75 مليون يورو يتم تفعيله أيضاً في 2022.