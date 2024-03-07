الشغب مستمر بعد الطعن والسرقات .. جمهور روما يواصل أفاعيله وبرايتون يرد ببيان رسمي!

طفح الكيل في ملعب الأولمبيكو!

استكمل جمهور روما مسلسل الشغب تجاه نادي برايتون ومشجعيه، بعد أن اشتعلت الأحداث خارج ملعب الأولمبيكو طيلة فترة استضافته للمباراة بين روما وبرايتون في الدوري الأوروبي.

وكانت قد تعرضت جماهير برايتون لهجوم من عصابة ملثمين في العاصمة الإيطالية روما، قبل ساعات من مواجهة فريق الذئاب بالدوري الأوروبي، وتم نقل اثنين من مشجعي برايتون إلى المستشفى، بعد تعرضهما للطعن والسرقة.

في الملعب، ألقى جمهور روما العديد من الأجسام الصلبة تجاه مشجعي برايتون، الأمر الذي قابله النادي الإنجليزي ببيان رسمي عقب المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء البيان على النحو التالي: "نحن على علم بالزجاجات والعملات المعدنية والقداحات التي ألقاها مشجعو الفريق المضيف في نهاية المباراة".

وأضاف بيان برايتون: "لقد أبلغنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشرطة الإيطالية وطلبنا اتخاذ إجراء فوري".

وفاز روما على برايتون برباعية نظيفة على ملعب الأولمبيكو ليضع قدمًا في ربع نهائي الدوري الأوروبي، البطولة التي وصل إلى نهائيها الموسم الماضي.